기본 트림부터 플레오스 커넥트 적용 가솔린 2.0 복합연비 최고 ℓ당 14.3㎞ SBW P단 긴급제동 기능 최초 적용 1.6 하이브리드 모델 3042만원부터

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 대표 준중형 세단 아반떼 8세대 모델의 주요 사양과 가격을 공개하고, 계약을 시작한다고 5일 밝혔다.

아반떼는 6년 만에 선보이는 8세대 완전변경 모델로, 브랜드 디자인 언어인 ‘아트 오브 스틸’을 바탕으로 펜더의 볼륨을 강조하는 동시에 정교한 선과 강인한 면이 조화를 이루는 외관을 구현, 역동적인 이미지를 극대화했다.

실내는 도어 암레스트와 센터 콘솔이 운전자를 감싸는 듯한 대칭형 레이아웃과 더블 D컷 스티어링 휠을 적용해 기존 모델의 스포티한 DNA를 계승하면서도, 크래시패드 중앙에 대형 센터 디스플레이와 공조 장치, 비상등 등 주요 기능을 직관적으로 조작할 수 있는 물리 버튼을 조화롭게 배치했다.

아반떼는 전장 4765㎜, 전폭 1855㎜, 휠베이스 2750㎜ 등 과거 중형 세단 수준으로 커진 차체 제원을 바탕으로 한층 여유로운 공간감을 제공한다. 트렁크는 최대 479ℓ(VDA 기준)의 동급 최고 수준 적재용량을 확보한 것은 물론 위아래 열림폭 역시 대폭 넓혔다.

아울러 차체 주요 부위에 충돌 하중 분산 구조를 보강하고, 초고장력 강판 비율과 평균 인장 강도를 각각 프리미엄 세단 수준인 58.7%, 718MPa까지 끌어올려 글로벌 최고 수준의 충돌 안전성을 확보했다.

아반떼는 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지 파워트레인으로 운영된다. 가솔린 2.0 모델은 최고 출력 149마력, 최대 토크 18.3㎏f∙m의 기존보다 강력해진 성능을 바탕으로 복합연비 최고 ℓ당 14.3㎞를 달성했다.

1.6 하이브리드 모델은 시스템 합산 최고 출력 157마력, 최대 토크 27.0㎏f∙m를 바탕으로 구동모터 출력 개선과 고단 기어비 상향 등을 통해 정지 상태에서 시속 100㎞까지의 가속 성능은 약 6%, 시속 80㎞에서 120㎞까지의 추월 가속 성능은 약 17% 개선됐다. 연비는 17인치 휠 기준 기존보다 약 10% 개선을 목표로 개발됐다.

현대차 관계자는 “아반떼 하이브리드 모델에는 스마트 회생제동 시스템 3.0과 하이브리드 계측형 예측 제어 시스템을 탑재해 운전 편의와 실주행 연비를 높였고, 스테이 모드를 적용해 정차 중 일정 시간 동안 전기차처럼 시동이 꺼진 상태에서도 공조, 인포테인먼트 등의 기능을 이용할 수 있도록 했다”고 설명했다.

현대차는 아반떼를 ▷모던 ▷프리미엄 ▷인스퍼레이션 세 가지 트림으로 운영한다. 현대차는 16:9 비율의 14.6인치 또는 12.9인치 디스플레이 기반 플레오스 커넥트와 앱 마켓을 전 트림에 기본 적용했으며, 고객은 원하는 내비게이션, 뮤직 스트리밍, 게임 앱 등을 자유롭게 내려받아 차량 내 경험을 확장할 수 있다.

여기에 운전자의 시선이 자연스럽게 향하는 위치에 9.9인치 슬림 디스플레이를 탑재해 차속, 변속단, 경로 등 주요 차량 정보를 편리하게 확인할 수 있도록 했다.

현대차는 아반떼 모던 트림에 1열 센터사이드 에어백과 운전석 무릎 에어백을 포함한 10개 에어백, 페달 오조작 안전 보조, 진동 경고 스티어링 휠을 기본 적용하고, 스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함), 차로 유지 보조 2, 스티어링 휠 그립 감지 등 고객 선호도가 높은 지능형 안전 기술을 기본화했다.

아울러 주요 제어기 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 적용해 차량 운용 기간 동안 최신 상태를 유지할 수 있도록 했다.

특히, 현대차는 아반떼에 자사 최초로 전자식 변속 레버(SBW) P단 긴급제동 기능을 적용해, 운전자가 P단 버튼을 누르고 있는 동안 가속을 제한하고 유압 제동을 작동시켜 예기치 못한 상황에서도 안전한 감속과 정차를 돕는다.

또한 고속도로 및 자동차 전용도로뿐 아니라 일반 도로에서도 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중 안전 구간, 과속 방지턱, 교차로 등 특정 구간에서 자동으로 감속하고, 해당 구간 통과 후 기존 설정 속도로 복귀하는 ‘내비게이션 스마트 크루즈 컨트롤 2’를 자사 최초로 적용했다.

뿐만 아니라 아반떼에 골목길·주차장 등에서 후진 시 편의를 높이는 기술인 ‘기억 후진 보조’와 ▷측방 주차 거리 경고 ▷차량 이미지 투명 표시가 가능한 ‘서라운드 뷰 모니터’ ▷원격 스마트 주차 보조를 적용해 편리하고 안전한 주차를 지원한다.

아반떼의 가격은 가솔린 2.0 모델 ▷모던 2398만원 ▷프리미엄 2771만원 ▷인스퍼레이션 3152만원이며, 1.6 하이브리드 모델은 ▷모던 3042만원(이하 세제혜택 적용 전 가격) ▷프리미엄 3361만원 ▷인스퍼레이션 3699만원이다.

현대차는 3분기 중 가솔린 2.0 모델의 고객 인도를 먼저 시작하고, 하이브리드 모델은 환경친화적 자동차 고시 완료 이후 세제혜택 적용 가격을 공개하고 출고를 시작할 계획이다.

윤효준 현대차 국내사업본부장은 “새로운 아반떼는 압도적인 존재감의 디자인과 차급을 뛰어넘는 공간성, 파워트레인 업그레이드, 무선 소프트웨어 업데이트 및 플레오스 커넥트를 통해 엔트리 세단의 새로운 기준을 제시하는 모델”이라며 “앞으로도 한국 시장을 가장 중심에 두고 우수한 상품성과 경쟁력 있는 고객 가치를 바탕으로 고객 만족을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대차는 신형 모델 출시에 맞춰 ‘FOR ME, AVANTE’라는 주제로 TV, 극장, 디지털 플랫폼 등 다양한 채널에서 광고 캠페인을 전개한다. 또한, 8월 중 현대모터스튜디오 서울·고양·하남에서 특별 전시를, 9월 1일부터 30일까지 전국의 지점·대리점 및 드라이빙라운지에서 고객 참여형 캠페인 ‘들어줘, 글레오’를 진행한다.