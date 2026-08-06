의료 특화 STT·S.O.A.P 자동 차팅…진료 중 차트 입력·후속 정리 부담 최소화 누적 진료 기록 핵심 요약 및 상병·처방 AI 제안…자체 인프라로 보안성 강화 기존 EMR 관계없이 웹 이용 지원…2026년 연말까지 전 기능 무상 프로모션

[헤럴드경제=최은지 기자] AI 기반 메디컬 OS 기업 GC메디아이가 의사와 환자의 대화만으로 진료 기록을 자동으로 완성해 진료 효율성을 끌어올리는 AI 진료 솔루션 ‘의사랑 AI’를 그랜드 런칭한다고 6일 밝혔다.

‘의사랑 AI’는 국내 시장 점유율 1위 전자차트(EMR) ‘의사랑’의 노하우에 최첨단 의료 특화 AI 기술을 결합한 솔루션이다. 진료 준비부터 차트 작성, 상병·처방 검색까지 반복되는 행정 업무를 줄여 의료진이 환자 진료와 소통에 집중할 수 있도록 지원한다.

핵심 기능인 ‘STT & S.O.A.P 차팅’은 의료 용어 특화 음성인식(STT) 기술로 의사와 환자의 대화를 실시간 기록하고, 이를 증상·판단·치료 계획 등이 구분된 S.O.A.P 형식의 진료 기록으로 자동 작성해 준다.

아울러 ‘과거 진료 요약’ 기능이 수년간 누적된 병력 및 검사 결과를 한눈에 보여주며, ‘AI 상병·처방 검색’은 대화 내용을 분석해 적합한 질병 분류 코드와 처방 후보를 EMR로 전송해 일일이 검색하는 수고를 덜어준다. 여기에 자연어 질문으로 환자 수 추이와 운영 지표를 시각화 통계로 보여주는 ‘의사랑 인사이트’ 기능도 탑재됐다.

의료진의 차트 입력 부담을 줄이고 진료실 내 행정 절차를 원스톱 자동화하는 AI 진료 솔루션은, 의료진의 업무 피로도를 크게 낮추는 동시에 환자 중심의 맞춤형 의료 서비스 환경을 구현하는 핵심 디지털 헬스케어 인프라로 평가된다.

특히 의료 데이터를 외부 생성형 AI 서비스로 보내지 않고 GC메디아이의 자체 인프라 내에서 처리하도록 설계해 정보 보안성과 안정성을 향상시켰다. 사용 중인 EMR의 종류와 상관없이 웹 환경에서 이용 가능하며, 설치형 ‘의사랑’과 연동 시 고도화된 연동 기능을 제공한다.

김진태 GC메디아이 대표는 “차트 작성과 코드 검색에 들이는 시간을 줄여 의료진이 본연의 진료에 집중할 수 있는 새로운 기준을 만들어 가겠다”며 “의사랑 AI와 내년 출시 예정인 클라우드 EMR을 결합해 국내 의료 현장의 AI 전환을 이끌겠다”고 말했다.

GC메디아이는 제품 출시를 기념해 타사 EMR 사용 고객을 포함한 전체 의료진을 대상으로 2026년 연말까지 ‘의사랑 AI’의 전 기능을 무상 제공하는 프로모션을 진행한다.