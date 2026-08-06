직전 최대치와 비교해도 28.8% 급증 상품수지 수출 사상 첫 1000억달러대 금융계정 증가폭 467억달러 역대 최대

[헤럴드경제=김벼리 기자] 6월 상품수출액이 사상 처음으로 1000억달러를 돌파하면서 경상수지 흑자 규모가 한 달 만에 최고치를 재차 경신했다. 외국인의 국내 주식 차익실현에 증권투자부채 중 주식의 감소폭도 한 달 만에 역대 1위를 다시 갈아치웠다.

6일 한국은행이 발표한 ‘2026년 6월 국제수지(잠정)’ 자료에 따르면 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자를 기록했다. 기존 역대 최대치였던 5월(386억1000만달러)보다 111억2000만달러(28.8%) 불면서 역대 1위 기록을 한 달 만에 재차 경신했다.

한은은 “상품수지를 중심으로 경상수지 흑자폭이 전월보다 크게 확대되며 2개월 연속으로 역대 1위 흑자를 경신했다”고 설명했다.

경상수지는 38개월 연속 흑자를 이어가며 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름을 이어갔다.

유형별로 보면 상품수지가 478억9000만달러로 역대 1위를 기록했다. 직전 최대 기록인 5월(378억6000만달러)보다 100억3000만달러(26.5%) 커졌다. 특히, 수출이 1123억7000만달러로 사상 처음으로 1000억달러를 돌파했다. 전년 동월(609억2000만달러)과 비교하면 84.5% 급증한 수준이다. 같은 기간 수입은 644억8000만달러로 38.6% 불었다.

통관수출의 전년 동월 대비 증가율을 보면 6월 IT는 컴퓨터주변기기(282.7%), 반도체(196.9%) 등을 중심으로 160.4% 커졌다. 비IT 또한 석유제품(47.5%), 화공품(18.6%), 철강제품(17.9%) 등을 중심으로 18.6% 상승했다.

통관수입을 보면 자본재는 반도체(64.1%), 정보통신기기(44%), 반도체제조장비(42.4%) 등을 중심으로 35.3% 올랐고, 원자재는 석탄(63%), 원유(50.3%) 등을 중심으로 30.5% 상승했다. 소비자는 16.4% 올랐다.

5월 서비스수지는 12억9000만달러 적자로 전월(-10억9000만달러)보다 적자폭이 확대됐다. 다만 전년 동월(-28억달러)과 비교하면 절반 이상으로 축소됐다. 한은은 “운송, 여행수지 개선에도 통신·컴퓨터·정보서비스, 지식재산권사용료수지 등이 적자전환하면서 적자 규모가 커졌다”고 설명했다.

여행수지는 입국자 수가 늘어난 반면 유류할증료 인상 등에 출국자 수가 줄면서 흑자 폭이 전월(5000만달러)보다 3억9000만달러 늘어난 4.4억달러를 기록했다. 지식재산권사용료수지는 전월 집중됐던 지식재산권사용료 정산이 완료되며 수입이 지급보다 크게 줄어든 영향으로 4억4000만달러 적자 전환했다.

본원소득수지는 배당소득수지(25억6000만달러)를 중심으로 21억7000만달러에서 32억7000만달러로 흑자 규모가 50.7% 늘었다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 증권투자 배당지급이 전월의 분기배당의 기저효과로 줄어들며 흑자폭을 키웠다.

금융계정을 보면 6월 순자산이 467억1000만달러 늘며 전월(310억8000만달러)보다 증가폭을 키웠다. 6월 증가폭은 기존 역대 최대치였던 3월(369억9000만달러)을 넘어서며 3개월 만에 역대 1위를 경신했다.

유형별로 보면 직접투자는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러 증가했고, 외국인의 국내 투자는 46억3000만달러 늘었다. 증권투자는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가한 반면, 외국인의 국내투자는 주식을 중심으로 263억2000만달러 감소했다. 특히 외국인의 국내 주식 투자는 316억1000만달러 감소하며 기존 최대치인 5월(-310억5000만달러)을 제치며 한달 만에 다시 역대 1위 감소폭을 기록했다. 한은은 “차익실현 매도 등에 사상 최대 순매도를 경신했다”고 설명했다.

그밖에 파생금융상품은 61억1000만달러 늘었다. 기타투자는 자산이 기타자산을 중심으로 141억5000만달러 늘었고, 부채는 현금과 예금을 중심으로 82억6000만달러 증가했다. 준비자산은 14억5000만달러 증가했다.