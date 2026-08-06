자동차리콜센터에서 리콜대상 여부 확인 가능

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 현대자동차㈜, 기아㈜, 스텔란티스코리아㈜, 혼다코리아㈜에서 제작·수입·판매한 13개 차종 51만2393대에서 제작 결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 6일 밝혔다.

현대는 투싼 등 2개 차종 10만4781대가 전방충돌방지 보조시스템의 소프트웨어 설계 미흡에 따른 오작동으로 사고 발생 가능성이 있어 지난달 30일부터 시정조치를 진행하고 있다. G80 등 5개 차종 12만7059대는 엔진 내부 부품의 너트 체결 불량으로 인해 연료가 누유돼 화재 발생 가능성이 있어 오는 12일부터 시정조치에 들어간다. 아반떼 등 2개 차종 16만8181대는 하이브리드 통합 제어기 소프트웨어 설계 미흡으로 인해 내부 소자가 과열되어 화재 발생 가능성이 있어 오는 13일부터 시정조치에 착수한다.

기아 K8 등 2개 차종 10만9237대는 엔진 내부 부품의 너트 체결 불량으로 인해 연료가 누유돼 화재 발생 가능성이 있어 오는 12일부터 시정조치에 들어간다.

스텔란티스 짚체로키 711대는 동력전달장치 조립 불량으로 인해 기어가 손상돼 주행 중 동력상실 또는 주차 중 차량이 움직여 사고가 발생할 가능성으로 지난 3일부터 시정조치를 진행하고 있다.

혼다 ODYSSEY 2424대는 후방카메라 케이스 균열부위로 수분이 유입되면 기판이 부식되어 영상이 표시되지 않을 수 있는 안전기준 부적합으로 지난 4일부터 시정조치를 진행하고 있다.

한편 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 누리집에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.