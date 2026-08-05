[헤럴드경제=김보영 기자] 중국에서 강도 살인 범죄를 저지르고 한국에 들어와 불법 체류하며 도피 생활을 이어온 중국인 적색수배자가 범행 29년 만에 검거됐다.

경기남부경찰청은 지난달 24일 적색수배 중인 중국인 50대 남성을 출입국관리법위반 혐의로 붙잡아 주한중국대사관과 협조해 강제 송환했다고 4일 밝혔다.

남성은 지난 1997년 3월 중국에서 공범 2명과 함께 택시 기사로부터 금품을 빼앗고 흉기로 기사를 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

사건 발생 24년 만인 지난 2021년 9월쯤 중국 수사당국은 DNA 분석을 통해 공범을 검거했다. 이어 공범의 진술을 통해 A씨의 신원을 특정했다.

조사 결과 A씨는 2017년 선원 비자(E-10)로 한국에 입국한 것으로 확인됐다. 중국 수사당국은 A씨가 국내에 체류 중인 사실을 확인한 뒤 한국 경찰에 국제공조 수사를 요청했다.

남성 검거를 중요 사건으로 지정하고 수사에 나선 경찰은 A씨가 한국 입국 후 5년 뒤 비자가 만료됐음에도 출국하지 않고 일용직으로 일하며 도피 생활을 이어온 사실을 파악했다.

경찰은 계좌와 CCTV 등에 대한 분석을 통해 주거지 근처에서 며칠 동안 잠복한 끝에 남성을 검거하는 데 성공했다.

특히 A씨는 도피를 위해 본인 명의 휴대전화와 계좌를 사용하지 않고, 마스크를 착용하는 등 치밀함을 보인 것으로 드러났다.

중국 공안부 관계자는 “경기남부청의 끈질긴 추적으로 강도살인범을 검거했다”며 “앞으로 양국 수사기관 간 협력을 더욱 공고히 해 국제공조에 적극 협조하겠다”는 의사를 전했다.

경찰 관계자는 “법질서를 위협하는 국내·외 도피 사범 검거를 위해 국제공조 수사역량을 강화할 것”이라며 “국가기관 간 공조범위 또한 확대할 방침”이라고 말했다.