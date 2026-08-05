부산교육청 ‘2027학년도 임용시험 계획’ 사전예고 유치원 9, 초등 173, 특수 9, 중등 359명 선발예정

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시교육청이 내년도 국·공립 유·초·중등 및 특수교사로 550명을 뽑는다.

시교육청은 교원의 정년과 명예퇴직, 학생 수 변동 등을 반영한 ‘2027학년도 임용시험 계획’을 5일 사전 예고했다.

교육청은 5일 누리집을 통해 ▷2027학년도 선발예정 과목 및 인원 ▷장애인 구분 선발 여부 ▷시험 일정 ▷한국사능력검정시험 관련 내용 ▷출제 범위와 실기평가 변경 등 2027학년도에 달라지는 사항을 안내했다.

유·초·특수(유·초)교사 선발예정 인원은 ▷유치원 9명 ▷초등학교 173명 ▷특수(유치원) 2명 ▷특수(초등) 7명 등 총 191명이다. 중등교사 선발예정 인원은 ▷중등교과 292명 ▷보건 20명 ▷사서 6명 ▷전문상담 16명 ▷영양 7명 ▷특수(중등) 18명 등 총 359명이다.

교육부의 초·중등 교과 교원 수급방향에 따라 교사 선발인원이 지난해보다 감소한 가운데, 선발예정 인원은 교육부의 하반기 정원 확정 배정 결과에 따라 일부 조정될 수 있다.

임용시험 시행계획은 유·초·특수(유·초)교사는 다음달 9일, 중등교사는 다음달 30일 시교육청 누리집을 통해 각각 공고한다.

시험원서는 유·초·특수(유·초)교사의 경우 9월 28~10월 2일, 중등교사는 10월 12~16일 ‘온라인 교직원 채용 시스템’에서 접수하며, 1차 필기시험은 유·초·특수(유·초)교사가 11월 7일, 중등교사는 11월 28일에 각각 치를 계획이다.