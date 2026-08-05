‘2026 부산세계도서관정보대회’ 10일 개막 120개국 도서관·정보 전문가 3300명 참가

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 오는 10일부터 13일까지 벡스코에서 ‘2026부산세계도서관정보대회(World Library and Information Congress 2026 Busan)’를 개최한다고 5일 밝혔다.

국제도서관협회연맹(IFLA)이 주최하고 ‘2026 부산 WLIC 국가위원회’가 주관하는 이번 대회는 세계 최대 규모의 도서관·정보 분야 국제 학술회의로 120여개국 도서관·정보 분야 전문가, 연구자와 관련 기업 관계자 3300여명이 참가할 예정이다.

올해는 ‘변화를 이끄는 도서관’을 주제로 180여개 전문강연과 학술세션이 운영된다. ▷위성회의 ▷국제 전시회 ▷포스터 세션 ▷엑스포 파빌리온 ▷문화의 밤 ▷도서관 방문 ▷지역 관광 프로그램 ▷웰빙 활동 ▷언어별 모임 등 다양한 부대행사도 진행된다.

본 대회 전후에는 부산도서관 부산시민도서관 도모헌 등에서 ‘AI, 문화유산 보존, 정보활용능력’ 등을 주제로 12개 위성회의가 열리고, 벡스코 제1전시장에서는 전 세계 45개 업체와 기관이 참여하는 76개 부스의 국제 전시회와 ‘도서관 홍보 거리’가 조성된다.

‘K-컬처 존’에서는 부산홍보관이 부산의 도시브랜드와 우수한 도서관 정책을 세계 각국 참가자들에게 소개하고, 글로벌 기업과 기관들의 신기술 시연장 ‘엑스포 파빌리온’도 마련된다.

11일 오후 6시에는 영화의전당 야외극장에서 한국과 부산의 맛과 멋을 알리는 ‘문화의 밤’ 행사가 열려 ▷국립부산국악원 사물놀이·장구춤 ▷재즈공연 ▷저스트절크 댄스 공연 ▷DJ 공연 등 무대를 선보인다.

대회 마지막 날인 13일에는 부산지역 33개 공공도서관을 11개 코스로 나눠 방문하는 도서관 방문 프로그램을 운영한다. 11일부터 13일까지 민락수변공원 일원 ‘바다도서관 팝업’에서는 바다를 즐기며 독서문화를 체험할 특별한 기회도 제공한다.