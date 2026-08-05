김대헌 호반그룹 사장, ‘K-과학인재 아카데미’서 학생 격려

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 서울대학교와 함께 추진하는 과학기술 인재 육성 프로그램을 본격 가동했다. 김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 첫 교육 프로그램인 고등학생 캠프 현장을 찾아 참가 학생들을 격려했다.

호반그룹은 김 사장이 지난 4일 서울대학교에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프’를 찾아 참가 학생들과 소통했다고 5일 밝혔다.

이번 방문은 지난 3월 출범한 K-과학인재 아카데미의 첫 교육 프로그램 운영 현장을 살펴보고, 미래 과학기술 인재들의 도전과 성장을 응원하기 위해 마련됐다.

K-과학인재 아카데미는 호반그룹과 서울대학교가 함께 추진하는 미래 과학기술 인재 육성 플랫폼이다. 기업과 대학이 협력해 우수 인재를 발굴하고 연구와 교육, 산업 현장을 연결하는 인재 육성 모델을 구축하는 것이 목표다.

올해 처음 열린 고등학생 캠프는 전국 과학 분야 우수 고등학생을 대상으로 지난 3일부터 서울대학교에서 2박 3일 일정으로 진행됐다. 약 300명이 지원해 10대 1의 경쟁률을 거쳐 최종 30명이 선발됐다.

참가 학생들은 서울대 교수진과 연구진의 지도를 받아 실험·실습, 진로 특강, 멘토링, 창의 프로젝트 등 프로그램에 참여했다.

김 사장은 서울대 연구실을 방문해 학생들의 연구 활동을 둘러보고 과학기술 분야에 대한 도전 정신을 응원했다. 캠프를 준비한 서울대 교수진과 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고, 과학기술 인재 육성을 위한 산학 협력의 중요성도 강조했다.

김 사장은 “호반그룹은 K-과학인재 아카데미를 통해 기업과 대학이 함께 미래 인재를 육성하는 새로운 교육 생태계를 만들어 가겠다”며 “앞으로도 청소년과 청년들이 세계를 무대로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

K-과학인재 아카데미는 고등학생 캠프와 대학생 프로젝트를 단계적으로 운영하고 있다. 대학생 프로젝트에는 지난 5월 6.5대 1의 경쟁률을 거쳐 선발된 10개 팀이 참여하고 있으며, 각 팀에는 200만원의 연구비가 지원됐다.

이달 열리는 최종 발표회와 프레젠테이션 심사를 거쳐 우수 3개 팀을 선정한다. 호반그룹은 총 6000만원 규모의 상금을 수여하고, 향후 창업 및 사업화 기회도 제공할 예정이다.

호반그룹은 그동안 장학사업과 문화예술 지원을 통해 미래 인재 육성 사업을 이어왔다. K-과학인재 아카데미를 통해 과학기술 분야까지 지원 영역을 넓히고, 지속 가능한 인재 육성 플랫폼을 구축한다는 방침이다.