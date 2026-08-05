차양·수목·쉘터로 폭염·비·눈 영향 줄여

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 한화포레나 단지에 적용할 신개념 놀이공간 디자인 ‘넥스트플로우(Next Flow)’를 개발했다. 폭염과 미세먼지 등 기후 변화 속에서도 어린 자녀들이 사계절 쾌적하게 야외 활동을 할 수 있도록 물놀이와 놀이, 휴식 기능을 결합한 공간이다.

㈜한화 건설부문은 급변하는 기후환경 속에서도 입주민들이 사계절 야외 활동을 즐길 수 있는 신개념 놀이공간 디자인 넥스트플로우를 개발했다고 5일 밝혔다.

넥스트플로우는 어린 자녀들이 날씨와 계절의 영향을 덜 받으면서도 야외놀이터 본연의 즐거움을 누릴 수 있도록 기획됐다. 물놀이와 휴식, 놀이 기능을 하나의 공간에 담아 입주민에게 새로운 주거단지 내 생활 경험을 제공하는 것이 특징이다.

가장 큰 차별점은 브릿지가 결합된 물놀이터다. 오목한 놀이공간을 가로지르는 브릿지를 설치해 입체적인 공간 활용이 가능하도록 했다. 분수시스템과 미끄럼틀을 함께 배치해 미니 워터파크 형태의 놀이 환경도 구현했다.

물놀이 시설을 운영하지 않는 계절에는 브릿지가 비와 눈, 강한 햇볕을 막아주는 쉘터 역할을 한다. 언덕형 지형은 미니 광장이나 소규모 공연 등 입주민 커뮤니티 공간으로도 활용할 수 있다.

기후 변화에 대응한 공간 설계도 적용됐다. 대형 브릿지 구조와 별도 차양시설이 직사광선을 차단하고, 주변에는 수목을 밀도 있게 심어 자연 그늘을 확보하도록 했다. 이를 통해 여름철 어린 자녀들의 이용 환경을 개선한다는 계획이다.

입체형 놀이시설도 도입된다. 트램폴린, 해먹, 터널, 대형 파이프 등을 유기적으로 연결하고 다양한 높낮이로 설치해 자녀들의 신체활동과 호기심을 자극하는 놀이 경험을 제공한다.

넥스트플로우는 총 4개 테마로 구성된다. 단지 규모와 공간 특성에 따라 테마를 조합하거나 개별 적용할 수 있어 단지별 맞춤형 놀이공간 조성이 가능하다.

김민석 ㈜한화 건설부문 건축사업본부장은 “넥스트플로우는 자녀들이 계절과 기후환경 변화에 구애받지 않고 안전하고 쾌적하게 뛰어놀 수 있는 공간을 만들고자 고민한 결과”라며 “앞으로도 한화포레나만의 차별화된 조경디자인으로 브랜드 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 ㈜한화 건설부문은 단지 진입부 조경 디자인 ‘그랜드 플로우’, 외관 디자인 ‘포레나 비스타’, 문주·출입구 통합 디자인 ‘포레나 저니’에 이어 넥스트플로우를 선보이며 한화포레나의 프리미엄 디자인 경쟁력을 확대한다는 방침이다.