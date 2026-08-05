2023년 최초 지정 이어 2회 연속 인증 획득 올해까지 지역 항공인재 3000여 명 육성

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어부산이 지난달 교육부와 대한상공회의소가 주관하는 ‘교육기부 진로체험기관 인증제’에서 재인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

교육기부 진로체험기관 인증제는 청소년들에게 수준 높은 진로체험 기회를 제공하는 우수 기관을 심사해 교육부가 공인하는 제도다. 에어부산은 지난 2023년 7월 첫 인증을 받은 데 이어 지속적인 교육기부 성과와 프로그램의 우수성을 인정받아 올해 재인증을 획득했다. 이번 재인증으로 에어부산은 향후 3년간 인증 자격을 이어가게 됐다.

에어부산은 지역 청소년과 청년들의 진로 탐색과 실무 경험의 기회를 꾸준히 지원 해오고 있다. 부산시·부산경제진흥원과 협력해 ▷현장 실습 프로그램 ‘드림캠퍼스’ ▷고교생 대상 직무교육 ‘드림스쿨’ ▷현직자 진로상담 프로그램 ‘드림멘토’ 등을 운영하는 한편, 고용노동부의 ‘미래내일 일경험 사업’과 한국산업인력공단의 ‘해외 일경험 지원사업’에도 참여하며 지원을 확대해 왔다.

에어부산의 교육 프로그램을 통해 항공 전문인의 꿈을 다진 지역 청소년 및 청년은 올해 누적 3000여 명에 이를 것으로 예상된다.

에어부산 관계자는 “이번 재인증은 그간 쌓아온 에어부산 교육 프로그램의 전문성과 우수성을 다시 한번 공식적으로 검증받은 결과”라며 “앞으로도 다양한 진로 체험 기회를 제공해 지역 기반 항공 인재 양성에 기여하고, 지역사회와의 상생을 바탕으로 사회적 책임을 실천해 나가겠다”라고 말했다.

한편, 에어부산은 최근 부산시 동래구자원봉사센터에서 ‘양말목 공예’ 봉사활동을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.