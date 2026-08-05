(가칭)검단5중·검단9유치원·송도아라1초교, 2030년 3월 개교

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청이 검단신도시와 송도국제도시의 교육 수요 증가에 대응하기 위해 추진한 학교 신설 계획이 교육부 중앙투자심사를 모두 통과했다.

인천시교육청은 교육부의 ‘2026년 제3차 중앙투자심사’에서 최초로 심사를 의뢰한 (가칭)검단5중학교, (가칭)검단9유치원, (가칭)송도아라1초등학교 등 3개 학교 신설 사업이 모두 적정 승인을 받았다고 5일 밝혔다.

이번 승인으로 대규모 공동주택 입주가 이어지고 있는 검단과 송도 지역의 학생 수 증가에 선제적으로 대응하는 것은 물론, 기존 학교의 과밀학급 문제 해소에도 속도가 붙을 것으로 전망된다.

특히 앞서 조건부 승인을 받았던 (가칭)검단10초등학교도 개교 적정성을 인정받으면서 검단 지역 학교 신설 사업이 한층 탄력을 받게 됐다.

검단신도시에는 세 번째 중학교가 들어선다. (가칭)검단5중학교는 검단구 불로동 산126-1 일원에 특수학급 1학급을 포함한 총 40학급 규모로 조성된다. 오는 2030년 3월 개교를 목표로 추진된다.

약 1만 세대 규모의 공동주택 입주에 따라 증가하는 중학생 약 1100명을 수용해 인근 학교의 과밀을 완화하고 학교군 내 학생 배치를 보다 균형 있게 조정할 수 있을 것으로 기대된다.

유아 교육시설도 함께 확충된다. (가칭)검단9유치원은 검단구 마전동 산179-1 일원에 일반 12학급과 특수 3학급 등 총 15학급 규모의 단설유치원으로 조성된다.

검단10초와 검단5중 인근에 들어서며 2030년 3월 개원을 목표로 하고 있다.

시교육청은 초·중학교와 개원 시기를 맞춰 검단택지개발지구의 유치원 부족 문제를 해소한다는 계획이다.

송도국제도시에서도 학교 신설이 이어진다. (가칭)송도아라1초등학교는 연수구 송도동 544-14 일원에 병설유치원을 포함한 41학급 규모로 건립되며, 역시 2030년 3월 개교를 목표로 추진된다.

송도 11공구는 모두 5개 권역으로 나눠 단계적으로 개발이 진행되고 있는 지역으로, 시교육청은 공동주택 입주 일정에 맞춰 학교 설립을 순차적으로 추진하고 있다.

송도아라1초는 11공구 내 두 번째 초등학교로, 향후 입주 학생들의 안정적인 배치와 교육환경 개선에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.