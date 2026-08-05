임직원·팬과 함께하는 새로운 스포츠 마케팅 지역연고구단 후원, 부산 e스포츠 활성화 앞장

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 지난 1일 서울과 부산에서 ‘BNK 브랜드데이’를 성황리에 개최하고 다양한 고객참여형 행사를 진행했다고 밝혔다. 이날은 BNK금융이 후원 중인 부산 연고 프로 e스포츠 구단 BNK FEARX의 LCK 정규시즌 3라운드 경기가 열린 날이다.

5일 BNK금융에 따르면 이번 브랜드데이는 서울 롤파크와 부산e스포츠경기장에서 동시에 열렸으며, 경기 관람을 넘어 금융과 e스포츠를 접목한 다양한 체험 프로그램을 통해 임직원과 고객, 팬들이 함께 즐기는 축제의 장으로 마련됐다.

서울에서는 BNK 임직원 초청 행사와 이벤트 부스 운영, 기념품 증정 등을 진행했다. 부산에서는 BNK FEARX 뷰잉파티를 중심으로 스탬프 투어와 미션 이벤트, 체험 프로그램 등을 운영해 현장을 찾은 팬들의 큰 호응을 얻었다.

행사 참가자들에게는 브랜드데이 한정 스포츠타월과 부채 등 BNK 브랜드 굿즈를 제공하고, 다양한 F&B 프로그램과 현장 이벤트를 통해 일반 관람객들도 자연스럽게 BNK 브랜드를 경험할 수 있도록 했다. 특히 서울과 부산에서 동시에 행사를 운영해 수도권과 지역 팬 모두에게 동일한 브랜드 경험을 제공하며 지역과 세대를 아우르는 스포츠 마케팅을 선보였다.

BNK금융그룹은 국내 프로 e스포츠 가운데 지역 연고 기반으로 운영되는 대표 구단인 BNK FEARX를 후원하며 지역 e스포츠 생태계 활성화에 힘쓰고 있다. 이번 브랜드데이는 정부의 e스포츠 산업 육성 정책과 부산시의 ‘e스포츠 수도 부산’ 조성 정책에도 발맞춘 행사로 의미를 더했다.

BNK금융그룹 관계자는 “앞으로도 지역 연고 e스포츠 구단과 함께 다양한 팬 참여 프로그램을 지속적으로 운영하며 부산이 대한민국을 대표하는 e스포츠 중심도시로 성장할 수 있도록 적극 지원해 나갈 계획이다”고 말했다.