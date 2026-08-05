쿠폰상점·교촌포켓 신규 도입…고객 중심 고도화

[헤럴드경제=정찬수 기자] 교촌에프앤비가 자사 주문앱 ‘교촌치킨앱’을 리뉴얼하고, 멤버십 혜택과 고객 편의 기능을 강화한다고 5일 밝혔다.

주문 중심이었던 앱을 고객 혜택과 이용 편의성에 초점을 맞춰 개편한 것이 핵심이다. 멤버십 포인트 적립을 확대하고 ‘쿠폰상점’을 도입했다. 상품권 공유 서비스 ‘교촌포켓’과 리뷰, 배달 현황 조회 기능을 추가했다.

멤버십은 구매 금액에 따라 3단계로 운영한다. 고객은 등급에 따라 기존보다 확대된 최대 5%까지 포인트를 적립받을 수 있다. 적립한 포인트는 결제 금액 차감은 물론 ‘쿠폰상점’에서 사용할 수 있다. 멤버십 개편은 오는 9월 15일 ‘쿠폰상점’ 오픈과 함께 적용된다.

‘쿠폰상점’은 적립한 포인트로 교촌치킨 메뉴를 권장소비자가보다 할인된 가격에 구매할 수 있는 멤버십 서비스다. 최소 구매 금액 기준은 없다. 교촌은 기존 결제 금액 비례 적립 방식에 더해 출석체크, 설문조사 등 앱 내 활동으로 포인트를 쌓을 수 있게 했다.

‘교촌포켓’은 교촌 상품권을 가족과 지인 등과 사용하는 공유 서비스다. 방(포켓)을 개설한 ‘리더’는 최대 30명의 ‘멤버’를 초대해 보유한 메뉴상품권을 공유할 수 있다. 멤버는 공유된 상품권을 사용할 수 있다. 공유 대상은 메뉴상품권이다. 금액권은 제외된다.

교촌에프앤비 관계자는 “고객이 실질적인 혜택을 체감하고, 소중한 사람들과 즐거움을 나눌 수 있도록 했다”면서 “앞으로도 고객 데이터 기반의 개인화 서비스와 AI(인공지능) 활용을 확대해 차별화된 혜택과 경험을 제공하겠다”고 말했다.