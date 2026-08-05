2100만원 상당 국내·국제선 항공권 부상 AI 통한 창작물도 인정 “작곡 경험 없는 고객 참여 문턱 낮춰”

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 오는 30일까지 ‘2026 제주항공 보딩뮤직 공모전’(이하 보딩뮤직 공모전)을 개최한다고 5일 밝혔다.

보딩뮤직 공모전은 승객들이 항공기를 타고 내릴 때 기내에서 재생되는 기내음악을 공모받는 행사로, 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있다.

개인 또는 최대 3인으로 구성된 팀으로 참여할 수 있으며, 생성형 인공지능(AI)을 활용한 창작물도 출품할 수 있어 작곡 경험이 없는 일반 고객도 부담 없이 참여할 수 있다.

공모 주제는 제주항공만의 밝고 경쾌한 브랜드 이미지와 여행의 설렘, 경쾌한 리듬을 담은 3분 이내의 음악을 대상으로 하며, 가사는 포함돼 있지 않아야 한다.

보딩뮤직 공모전 본선 진출 12곡은 수상과 함께 총 2100만원 상당의 국내·국제선 항공권과 제주항공 J포인트를 받으며, 이중 최종 선정된 6곡은 실제 제주항공 기내음악으로 활용된다.

보딩뮤직 공모전의 참가 방법은 제주항공 홈페이지의 이벤트 페이지에서 다운로드한 공모전 참가신청서 1부와 창작 음원 원본(MP3 파일, 256kbps 음질)을 제주항공 브랜딩 메일로 제출하면 된다.

제주항공 관계자는 “보딩뮤직 공모전은 제주항공 임직원들이 업무 과정에서 느낀 다양한 의견과 개선점을 자유롭게 이야기하는 사내 제안 시스템 ‘상상비행기’에서 선정된 아이디어를 구체화해 마련됐다”고 설명했다.

이어 “고객이 만든 음악이 실제 기내에서 울려 퍼지는 특별한 경험을 통해 고객과의 정서적 접점을 넓히고, 함께 브랜드 경험을 완성해가는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 국내 저비용항공사(LCC) 가운데 유일하게 구매 항공기를 보유하고 있는 제주항공은 여객 편의 제고를 위해 기단 확대에 적극 나서고 있다.

앞서 지난 1일에는 차세대 항공기인 B737-8 13호기를 구매 도입했다. 신규 도입 항공기는 관계 당국의 감항증명 등을 거쳐 운항을 시작할 예정이다.

이번 13호기 구매 도입으로 제주항공의 차세대 항공기 비중은 전체 여객기의 30.2%로 확대됐고, 제주항공이 보유하고 있는 여객기에서 구매기가 차지하는 비중은 34.8%로 늘었다.