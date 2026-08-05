적십자 봉사원, 폭염 취약 가구 방문해 건강 살피고 폭염 행동 요령 안내

[헤럴드경제=이태형 기자] 대한적십자사는 전국 15개 적십자 시도 지사를 통해 홀몸 어르신과 장애인, 쪽방 주민 등 온열질환에 취약한 가구를 보호하기 위한 활동을 펼치고 있다고 5일 밝혔다.

재난관리책임기관인 대한적십자사는 폭염이 본격적으로 시작되기 전부터 쿨패치 등 개인 냉방 용품 세트 등이 포함된 예방키트 1385세트와 생수·이온 음료 1만 개, 선풍기 1249개, 이불 2만 3000여 채 등 약 11억 원 상당의 물품을 지원하고 온열질환 증상과 폭염 시 행동 요령을 안내하고 있다.

특히 폭염중대경보가 내린 서울 등 도심에서는 쪽방촌 등을 중심으로 생수와 폭염 예방 물품을 지원하고, 농어촌 등 비도심 지역에서는 홀로 지내거나 거동이 불편한 어르신들을 방문하고, 인천, 전남광주, 제주 지역에서는 찾아가는 무더위 쉼터를 추가로 운영하고 있다.

적십자 봉사원들은 폭염에 취약한 주민을 찾아 건강 상태와 냉방기기 사용 여부를 살피고 폭염 행동 요령을 지속해서 안내하고 있다. 또 건강 이상이나 추가 지원이 필요한 상황을 발견하면 지방정부와 보건 기관 등 관계기관에 연계해 필요한 도움을 받을 수 있도록 돕고 있다.

대한적십자사는 폭염특보가 해제될 때까지 전국 적십자 조직을 중심으로 폭염 대응 활동을 지속하는 한편, 재난 취약계층 모니터링 강화, 폭염 예방물품 추가 지원, 지역사회 협력 확대 등 폭염으로 인한 인명피해가 최소화할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

박종술 대한적십자사 사무총장은 “기후변화로 인한 폭염의 장기화는 우리 이웃의 생명을 위협하는 심각한 재난이 될 수 있다”며 “대한적십자사는 도움이 필요한 이웃의 고통을 덜기 위해 항상 위험을 살피고 지원하겠다”고 말했다.