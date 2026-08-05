오는 16일까지 굿즈 전시·여행 패키지 판매 갤럭시 Z 신제품 체험·방문객 이벤트도 진행

[헤럴드경제=김광우 기자] KT는 오는 16일까지 KT플라자 ‘홍대 애드샵 플러스’에서 인기 그룹 아이브(IVE)와 협업한 ‘미니브(MINIVE)×민트라온(Mint Raon) 콜라보 에디션’ 팝업스토어를 운영한다고 5일 밝혔다.

미니브는 인기 그룹 아이브(IVE)를 모티브로 한 공식 캐릭터, 민트라온은 ‘환경을 생각하는 민트색 고양이’를 콘셉트로 만든 KT의 자체 감성 캐릭터다.

KT와 스타쉽엔터테인먼트는 지난 6월 29일 양사 캐릭터를 활용한 지식재산권(IP) 사업 협력을 위한 업무협약을 맺고 ‘미니브×민트라온 콜라보 에디션’을 출시한 바 있다.

팝업스토어에는 캐릭터 피규어와 ‘미니브×민트라온 3in1 고속충전기’ 등이 전시된다. 온라인에서 판매 중인 ‘미니브×민트라온 여행 필수 패키지’도 오프라인에서 처음으로 구매할 수 있다.

이번 팝업스토어는 KT와 스타쉽엔터테인먼트의 캐릭터 지식재산권 협업을 오프라인 고객 체험으로 확장한 행사다. 콜라보 굿즈 판매에 더해 최신 스마트폰 체험과 현장 이벤트를 결합해 다양한 고객의 방문을 유도한다.

여행 필수 패키지는 미니브 배터리 캡이 달린 도킹형 보조배터리와 고속충전 어댑터로 구성됐다. 현재 KT 멤버십 고객 전용 커머스인 ‘KT 쇼핑라운지’에서 일부 캐릭터 옵션이 품절되는 등 인기를 얻고 있다.

KT는 현장 방문객을 위한 이벤트도 진행한다. 매장에 마련된 콜라보 포토부스에서 기념사진을 촬영하고 팬캠 기능 등 모바일 체험을 완료하면 추첨을 통해 민트라온 굿즈와 키캡 등을 증정한다. 이벤트는 매일 선착순 60명을 대상으로 진행된다.

홍대 애드샵 플러스에는 최근 출시된 갤럭시 Z 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8도 전시된다. 방문객은 제품 디자인과 주요 기능을 직접 살펴보고 체험할 수 있다.

손정엽 KT Customer부문 디바이스사업본부장 상무는 “홍대 애드샵 플러스에서 새로운 갤럭시 Z 시리즈와 미니브×민트라온 콜라보 굿즈까지 함께 경험해보시기 바란다”며 “앞으로도 고객들이 일상 속 즐거움을 느낄 수 있도록 차별화된 콘텐츠와 새로운 디바이스 체험 기회를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.