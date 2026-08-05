청렴한빛네트워크, 기관 대표자들의 공동 결의 서약 및 공동 선언 반부패·청렴 의식 등 이해 제고를 위한 청렴 라이브 행사 진행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인진흥공단은 대전지역 7개 공공기관으로 구성된 청렴한빛네트워크는 4일 오후 대전 전통나래관에서 ‘2026년 청렴·윤리·인권 실천 결의대회 및 청렴 라이브’를 개최하고, 청렴문화 확산과 윤리경영 실천을 위한 공동 의지를 다졌다고 5일 밝혔다.

‘청렴한빛네트워크’는 소상공인시장진흥공단, 국민건강보험공단 대전중부지사, 대전광역시 사회서비스원, 대전신용보증재단, 대전평생교육진흥원, 한국기상산업기술원, 한국산림복지진흥원 7개 공공기관으로 구성된 협의체다.

소진공은 “이번 행사는 청렴·윤리·인권의 가치를 조직문화 전반에 확산하고 공공기관의 사회적 책임을 함께 실천하기 위해 마련됐다. 청렴·윤리·인권 실천 결의대회, 청렴 라이브, 청렴 퀴즈 순서로 진행됐다”고 설명했다.

행사는 기관 대표자들의 청렴·윤리·인권 실천 의지를 담은 선언문 낭독과 결의판 조각을 부착하는 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 소진공은 “공정과 책임·인권존중·법과 원칙을 기반으로 국민에게 신뢰받는 공공기관이 되겠다는 의지를 다진 것”이라고 설명했다.

소진공 인태연 이사장은 “청렴한빛네트워크 7개 기관이 함께 청렴·윤리·인권 실천을 다짐하고 이를 지역사회에 확산하기 위해 뜻을 모은 것은 매우 의미 있는 일”이라며 “앞으로도 기관 간 협력을 바탕으로 청렴문화 확산과 윤리경영 실천을 지속적으로 추진해 국민에게 더 신뢰받는 공공기관이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.

한편, ‘청렴한빛네트워크‘는 정기 실무 협의회를 비롯한 반부패·청렴 캠페인, 청렴 공모전, 합동 청렴교육 등 다양한 공동사업을 추진하며 기관 간 청렴 협력체계를 강화하고 지역사회 청렴문화 확산에 앞장서고 있다.