180억 코스닥사 무자본 인수 후 주가조작 9개 차명계좌로 3만221회 시세조종 주문

[헤럴드경제=전새날 기자] 무자본으로 코스닥 상장사의 경영권을 인수한 뒤 시세조종으로 주가를 끌어올려 57억원 상당의 부당이득을 챙긴 일당이 재판에 넘겨졌다.

서울남부지검 금융조사제1부(부장검사 김민구)와 수사과(과장 윤재남)는 상장사의 전 최대 주주 겸 대표이사 A씨와 시세조종 전문가 B씨를 자본시장법 위반 혐의로 구속기소 했다고 5일 밝혔다. 상장사 자회사의 전 사내이사 C씨는 같은 혐의로 불구속기소 됐다.

검찰에 따르면 이들은 투자자를 끌어모아 자기자본 없이 상장사를 인수한 뒤 주가를 인위적으로 끌어올리는 방식으로 부당이득을 취한 것으로 조사됐다.

주범인 A씨는 2017년 3월 재무적 투자자들을 모집하면서 “투자 원금을 보장하고 수익금의 70%를 지급하겠다”고 약정했다. 이후 인수 대상인 상장사 주식을 담보로 145억원을 대출받는 등 자금을 마련해 총 180억원에 최대주주 지분 19.96%(163만6364주)를 인수했다.

하지만 A씨는 인수 과정에서 발생한 주식담보대출의 반대매매를 막고 투자자들에게 약속한 수익금을 지급하기 위해 시세조종을 계획한 것으로 조사됐다.

A씨는 사내이사 C씨를 통해 시세조종 전문가 B씨에게 범행을 의뢰했다. B씨에게 제공한 시세조종 자금은 30억원 이상으로 파악됐다.

이후 B씨는 다수의 차명 증권계좌를 이용해 상장사 주식에 대한 시세조종 주문을 반복적으로 제출했다. 검찰 조사 결과 이들은 2017년 5월 15일부터 같은 해 7월 10일까지 고가 매수 주문 6899회, 물량소진 주문 2만371회 등 총 3만221회의 시세조종성 주문을 낸 것으로 확인됐다.

시세조종으로 주가는 단기간에 급등했다. 실제 해당 상장사 주가는 2017년 5월 12일 종가 기준 1만4200원에서 불과 2주 뒤인 같은 달 26일 2만100원까지 상승하며 약 41.5% 올랐다. 검찰은 이 과정에서 피고인들이 약 57억원 상당의 부당이득을 취득한 것으로 판단했다.

검찰 조사 결과 A씨는 다른 여러 건의 무자본 M&A에도 직·간접적으로 관여한 것으로 확인됐다. B씨는 과거 동종 범행으로 실형을 선고받고 출소한 뒤 다시 시세조종 범행에 가담했다.

서울남부지검 관계자는 “자본시장의 공정성과 신뢰성을 저해하는 금융·증권 범죄에 엄정 대응해 자본시장의 투명성과 건전성, 공정성을 확립할 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.