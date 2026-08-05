최소 6개 금융사 분석 보고서 개시…“매수·비중확대” 의견

[헤럴드경제=김영철 기자] 월가 금융회사들이 4일(현지시간) SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)에 대한 기업분석(커버리지)을 개시, ‘매수’ 또는 ‘비중확대’ 투자의견을 제시하고 나섰다.

로이터통신에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)를 포함해 이날까지 최소 6개 금융회사가 SK하이닉스 ADR에 대한 분석 리포트를 개시하면서 매수 또는 비중확대 의견을 냈다.

뱅크오브아메리카는 이날 첫 보고서에서 미국 기술기업들의 견조한 주문, 고급 메모리 칩 시장에서의 선도적 지위, 인공지능(AI) 인프라 투자 확대가 지속되면서 ‘슈퍼사이클’ 수준의 실적이 기대된다며 SK하이닉스가 저평가돼 있다고 분석했다.

UBS의 니콜라스 고도아 애널리스트는 지난달 30일 첫 보고서에서 SK하이닉스 ADR에 대해 매수 의견과 함께 목표주를 204달러로 제시했다.

고도아 애널리스트는 메모리 공급부족 현상이 2028년까지 이어질 수 있다고 전망하면서 “현재 밸류에이션(평가가치)에서는 구조적으로 높아진 메모리 수익성과 강화된 잉여현금흐름(FCF) 창출력, 크게 확대된 주주환원이 충분히 반영돼 있지 않다”고 평가했다.

가장 높은 목표주가를 제시한 금융회사는 로젠블랫증권으로 SK하이닉스 ADR의 목표주가를 320달러로 제시했다고 로이터는 전했다. 전날 종가(142.72달러) 대비 124% 상승 여력이 있다고 평가한 것이다.

월가 금융사들의 저평가 분석 의견이 쏟아지면서 SK하이닉스 ADR는 이날 뉴욕증시에서 미 동부시간으로 오후 2시55분 기준 전장 대비 7.5% 급등한 153.5달러에 거래됐다.