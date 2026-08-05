상반기 매출 2248억원…6%↑ 매출 증가로 고정비 절감 효과 “수요발굴·효율화로 성장기반”

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼양그룹의 PET 패키징 전문 기업 삼양패키징이 상반기에 외형과 수익이 모두 증가하는 호실적을 거뒀다.

5일 삼양패키징 연결 실적 공시를 보면, 상반기 연결 기준 영업이익은 175억원으로 전년 동기 대비 40.9% 급증했다. 같은 기간 당기순이익은 122억원으로 30.5% 증가했다. 매출액은 6.0% 늘어난 2248억원으로 집계됐다.

2분기 영업이익은 170억원으로 전년 동기 대비 21.4% 증가했다. 매출액은 1315억원으로 9.5% 신장했다.

호실적은 용기·아셉틱 부문에서 적극적인 신규 수요 발굴과 재활용 사업의 시장 본격 형성에 따른 매출 증가로 단위당 고정비 절감 효과가 이뤄진 결과라고 회사는 설명했다.

상반기 누적 매출총이익은 435억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다. 제품 판매 확대와 판가 인상에 따른 수익 구조 개선에 힘입어 이익 창출력이 강화됐다.

전사적인 비용 효율화도 수익성 개선에 기여했다. 상반기 누적 판매관리비는 260억원으로 전년 동기 대비 6.5% 감소했다.

삼양패키징은 시장 수요에 탄력적으로 대응해 제품 판매를 확대하고 원가·판가 관리 및 비용 효율화를 통해 수익 창출 기반을 안정화할 계획이다. 윤석환 삼양패키징 대표이사는 “고객 요구 사항에 빠르게 대응하고, 신규 수요를 발굴하는 동시에 운영 효율성을 강화해 안정적인 성장 기반을 확대할 것”이라고 강조했다.