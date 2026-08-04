양귀비 씨 함유된 제품, 국내서 판매 정황 분석해보니 코데인, 모르핀 성분 소량 검출

[헤럴드경제=김도윤 기자] 원료에 양귀비 씨앗이 들어 있어 국내에선 반입이 금지된 해외 조미료가 온라인 중고거래 플랫폼에서 버젓이 판매되자 경찰이 거래 차단에 나섰다.

서울 마포경찰서는 미국 대형마트 트레이더 조(Trader Joe’s)에서 판매하는 조미료인 ‘에브리싱 벗 더 베이글 세서미(Everything But The Bagel Sesame)’가 온라인 중고거래 사이트에서 거래되는 사실을 확인하고 해당 상품의 거래를 차단했다고 4일 밝혔다.

이 제품은 한때 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서 ‘미국 여행 필수 기념품’으로 소개될 정도로 인기를 끌었다.

하지만 이 조미료에는 파피 씨드(Poppy Seed·양귀비 씨)가 포함돼 있어 국내 반입 및 유통이 금지된 제품이다. 국립과학수사연구원 감정 결과 소량이지만 양귀비 씨앗에서 마약류인 모르핀과 코데인 성분이 검출됐다. 이 때문에 이 제품을 팔거나 구매하면 모두 마약류관리법 위반으로 형사처벌 대상이 될 수 있다.

실제 중고거래 플랫폼 당근에서는 65g 한 병이 4000~8000원 선에 거래된 것으로 확인됐다.

경찰에 따르면 이 제품을 중고거래한 사람들 가운데는 마약 성분이 포함된 사실을 모르고 해외여행에서 사 온 뒤 남은 제품을 판매한 경우도 있었지만 판매가 금지된 제품이라는 사실을 알면서도 거래를 시도한 사례도 있었던 것으로 조사됐다.

경찰은 해당 제품을 사고판 일부 사람들을 마약류관리법 위반 혐의로 입건해 조사 중이다.

또 지난달 27일부터 중고거래 플랫폼에선 해당 제품 관련 게시글이 노출되지 않도록 했다. 누군가 플랫폼에 해당 제품을 판매할 목적으로 등록하면 ‘거래 제한 안내’ 안내 팝업이 표출되도록 조치했다.

경찰 관계자는 “해외에서는 일반 식품으로 판매되더라도 국내 법령상 반입과 유통이 금지된 사례가 있다”며 “마약류관리법 위반 제품을 유통하면 판매자뿐 아니라 구매자도 형사처벌 대상이 될 수 있다”고 당부했다.

현행 마약류관리법에 따르면 양귀비씨를 불법 소지하거나 반입한 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해진다.