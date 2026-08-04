[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김무열이 방송인 붐의 아이돌 그룹 ‘뉴클리어’ 영입 제안을 거절했던 과거 일화가 공개돼 눈길을 끈다.

지난 3일 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 tvN ‘놀라운 토요일’ 멤버 붐, 넉살, 한해가 게스트로 출연한 영상이 업로드됐다.

가수 비, 배우 김무열과 안양예고 동문으로 잘 알려진 붐은 이날 방송에서 김무열과의 남다른 친분을 과시했다.

신동엽은 “김무열이라고 했다가 ‘참교육’ 이후로 무열이라고 한다. 너무 깜짝 놀랐다”고 웃음을 안겼다. 이에 넉살은 “너무 전형적이고 형답다”고 말했고, 붐은 “무열이 잘돼서 너무 좋다”고 너스레를 떨었다.

이후 즉석에서 김무열에게 전화를 걸어봤다.

넉살이 “지금 전화 되냐. 아직 시간 괜찮은데”라고 하자, 붐은 마지못해 김무열에게 전화를 걸었다. 그런데 통화 연결음만 이어지자 붐은 “음악만큼 조급하다”며 초조한 모습을 보였다.

결국 김무열은 끝내 전화를 받지 않았고, 정호철은 “무열이 아니고 김무열 씨로 하는 게”라고 말해 웃음을 자아냈다.

붐은 과거 김무열을 뉴클리어 멤버로 영입하려 했던 일화를 공개했다.

붐은 1997년 혼성그룹 KEY로 데뷔한 뒤 남성그룹 뉴클리어로 재데뷔했다.

그는 “뉴클리어는 5인조 남성그룹이며, 전원 안양예고 출신”이라며 “사장님께 남성그룹을 하고 싶다고 했고, 내가 안양예고 친구들을 캐스팅했다”고 말했다.

그는 이어 “그때 무열이에게 같이 하자고 제안했다. 너의 열정과 피지컬이면 가능하다고 했다”며 “하지만 당시 무열이는 배우에 대한 꿈이 더 컸다. 그 일로 3~4개월 동안 삐져 아무 말도 하지 않았다”고 덧붙였다.

정호철이 “그때 거절하지 않았다면 ‘참교육’을 못 볼 수도 있었겠다”고 하자, 붐은 “될 놈은 되더라. 연기에 더 최선을 다했을 것”이라며 웃어 보였다.