경기관광공사, ‘아시아 최고 문화 관광지’ 선정

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기관광공사는 “북미·유럽 등 신흥 인바운드 시장 맞춤형 콘텐츠 개발 및 해외 미디어 협력을 지속적으로 확대, 경기도 인바운드 관광의 새로운 성장동력을 만들어 나가겠다”고 말했다.

경기관광공사가 북미 프리미엄 여행 전문 매체 트래지 트래블(Trazee Travel)이 주최하는 ‘Trazee Travel Award 2026’에서 ‘아시아 최고 문화관광지(Best Cultural Tourism Destination, Asia)’로 선정되며, 경기도의 문화관광 경쟁력을 국제적으로 인정받았다.

올해 제12회를 맞은 이번 시상식은 3일 오후(현지 시간), 미국 시카고의 더페닌슐라 시카고 호텔에서 개최됐다. 앞서 지난 7월 29일 트래지 트래블 관계자가 경기관광공사를 직접 방문해 상패를 전달했다.

트래지 트래블의 주요 독자층은 25~40세 프리미엄 여행객으로 평균 가구소득은 21만 달러, 최근 3년간 평균 12회의 국제선 이용 및 120일간의 해외 체류 경험이 있는 고소득‧고학력 여행객이다. 웹사이트는 월간 페이지뷰 190만 회 이상, 월간 순 방문자 78만 명 이상, e-뉴스레터 구독자 10만 명으로 상당한 영향력을 갖추고 있다.

전 세계 유력 글로벌 브랜드들이 수상 기관으로 선정된 바 있는 이번 시상은 국내에서는 서울시에 이어 경기도와 경기관광공사가 두 번째 수상의 영예를 안았다.

특히 동 매체 독자 중 한국 방문 경험이 있는 비율은 8%에 불과해, 나머지 92%는 향후 경기도를 찾을 수 있는 잠재 고객으로 평가된다.