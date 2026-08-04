한 위원장 ‘제3차 도시철도망 구축계획 시민공청회’에 참석해 의회 차원의 적극적인 지원 약속

[헤럴드경제=박종일 선임기자]한신 서울시의회 교통위원장(더불어민주당.성북1)이 취임 이후 첫 ‘서울시 도시철도망 구축계획(2026-2035) 시민공청회’를 개최했다.

한신 교통위원회 위원장은 지난 29일 ‘제3차 서울특별시 도시철도망 구축계획(2026-2035) 시민공청회’에 참석, 축사를 통해 신규 도시철도망 구축의 필요성을 강조하면서 의회 차원의 적극적인 지원을 약속했다.

이날 공청회에는 임만균 서울시의회 의장, 한신 교통위원회 위원장, 교통위원회 위원 및 서울시의원, 자치구청장, 서울시 여장권 교통실장, 약 200명의 시민 등이 참석하여 도시철도망 구축계획에 대한 높은 관심을 드러냈다.

한신 위원장은 축사에서 “서울 지하철은 1974년 1호선 개통 이후 지속해서 발전해 왔으나, 여전히 일부 지역은 접근성이 떨어지고 주요 도심 거점 간 연계가 부족하다”며 “시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 도시철도망을 구축하고 실질적인 교통 환경 개선 방안을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “이번 제3차 도시철도망 구축계획에는 강북횡단선을 포함해 총 6개 노선이 제시된 만큼, 공청회를 통해 시민과 전문가의 의견을 폭넓게 수렴해 합리적이고 미래지향적인 계획이 수립되길 기대한다”면서 “교통위원회는 도시철도망 구축을 통해 시민의 이동권을 향상하고, 안전하고 편리한 대중교통 환경을 조성하는 데 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이날 시민공청회는 ‘제3차 서울시도시철도망 구축계획(안)’ 및 ‘제3차 도시철도망 구축계획의 실질적 사업 추진을 위한 방안과 과제’ 발표 후에 시민 의견조회 및 질의 답변 순서로 진행됐다.