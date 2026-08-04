‘IP-R&D 전문가 양성과정’ 교육생 18명 모집…8월 31일부터 120시간 실무교육 특허법인·기술기업 밀집한 지역 강점 활용…수료 뒤 취업 연계·수강료 전액 환급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 김현기)가 특허산업이 밀집한 지역 강점을 살려 재취업을 준비하는 20~40대 여성을 지식재산(IP) 연구개발 실무인력으로 양성한다.

구는 오는 8월 17일까지 ‘2026년 IP-R&D 전문가 양성과정’ 교육생 18명을 모집한다. 교육은 8월 31일부터 10월 16일까지 강남구여성능력개발센터에서 총 30회, 120시간 과정으로 진행한다.

강남구는 서울에서 지식재산 관련 기업이 가장 밀집한 지역이다. 사업체는 1만 4233곳으로 서울 전체의 17.6%를 차지해 자치구 가운데 가장 많다. 종사자도 13만1253명으로 전체의 20.8%에 이르러 1위를 기록했다. 특허청 서울사무소와 한국발명진흥회, 한국지식재산연구원, 대형 특허법인도 강남구에 자리하고 있다.

구는 이러한 산업 기반을 교육과 채용에 연결해 수료생이 지역 내 특허·기술 기업으로 진출할 수 있도록 지원할 계획이다. 인공지능과 바이오, 반도체 등 첨단산업 성장으로 기술을 이해하고 특허를 분석·관리할 인력 수요가 늘어나는 점도 교육과정에 반영했다.

교육에서는 지식재산권 개론부터 특허명세서 작성, IP-R&D 방법론, 선행기술조사, 특허동향 분석까지 단계적으로 다룬다. 특허 빅데이터를 직접 분석하는 실습도 진행한다. 교육생들은 특정 기술 분야의 기존 특허를 검색하고 시장과 기술 흐름을 분석해 연구개발 방향을 제시하는 실무 과정을 경험한다. 수료 뒤에는 특허법인과 특허법률사무소 등 관련 기업 취업을 지원한다.

취업 준비도 함께 지원한다. 이력서와 자기소개서 작성, 면접 코칭, 직무별 진로상담 등을 제공해 교육 수료가 실제 구직 활동으로 이어지도록 돕는다.

수강료는 5만 원이다. 교육과정을 정상적으로 수료하면 전액 돌려받을 수 있다. 모집 대상은 재취업을 희망하는 미취업 여성과 경력단절여성 가운데 수료 후 취업 의지가 분명한 사람이다. 이공계 학사 이상 전공자와 특허·기술 분야 경력자는 우대한다.

구는 8월 11일 화상회의 플랫폼 줌(ZOOM)을 통해 온라인 사업설명회를 연다. 교육 내용과 선발 절차, 취업 지원 과정 등을 안내할 예정이다. 참가 신청은 강남구여성능력개발센터 홈페이지에서 할 수 있다.

김현기 강남구청장은 “강남에 밀집한 지식재산 기업과 여성 인재를 연결해 새로운 취업 기회를 만드는 과정”이라며 “교육생들이 실무 역량을 갖추고 경력을 다시 이어갈 수 있도록 교육부터 취업까지 촘촘하게 지원하겠다”고 밝혔다.