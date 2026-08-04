음성안내·점자 키패드·휠체어 맞춤 화면까지…14개 동 17대 배리어프리 기능 도입 연간 24만 건 발급되는 무인민원서비스, 누구나 편리하게 이용하도록 접근성 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이제 시각장애인은 음성 안내를 들으며 혼자 민원서류를 발급받을 수 있고, 휠체어 이용자는 자신의 눈높이에 맞게 화면을 조정해 민원서비스를 이용할 수 있게 된다.

서대문구(구청장 박운기)가 시각·청각·지체장애인의 행정서비스 접근성을 높이기 위해 최근 지역 내 14개 모든 동주민센터와 자치회관 등에 설치된 무인민원발급기 17대를 배리어프리(Barrier-Free) 기능을 갖춘 기기로 전면 개선했다고 4일 밝혔다.

무인민원발급은 주민등록등·초본, 가족관계증명서 등 최대 123종의 민원서류를 비대면으로 손쉽게 받을 수 있는 생활밀착형 행정서비스다.

연간 24만 건(1대 기준 하루 60여 건) 이상 이용될 정도로 주민 활용도가 높지만 장애인이 이용하기에 불편이 있었다.

구는 장애인도 다른 사람 도움 없이 민원서류를 발급받을 수 있도록 배리어프리 기능을 적용했다.

도입 기능은 ▷시각장애인을 위한 음성 안내 ▷이어폰 음성 지원 ▷점자 키패드 ▷청각장애인을 위한 시각 중심 안내 ▷휠체어 이용자를 위한 화면 높이 조절과 하단 터치 기능 ▷동전·지폐 투입구 위치 조정 등이다.

구는 이번 개선으로 장애인은 물론 고령자와 디지털 기기 이용이 익숙하지 않은 주민들도 보다 편리하게 민원서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박운기 서대문구청장은 “디지털 전환은 기술을 더하는 것이 아니라 누구나 같은 행정서비스를 누릴 수 있도록 문턱을 낮추는 과정”이라며 “모든 주민분들께서 차별 없이 이용하실 수 있는 사람 중심의 디지털 행정을 계속 확대해 나가겠다”고 말했다.