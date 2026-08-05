적립근로자 149만명으로 11.2% 감소 생활안정대부 1466억원·건강검진 1만4000명 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난해 건설근로자 퇴직공제금 지급액이 9400억원을 넘어선 것으로 나타났다. 건설경기 침체 영향으로 퇴직공제 적립근로자는 1년 새 11% 넘게 줄었지만, 퇴직공제금 지급액은 오히려 8% 이상 늘면서 근로자 1인당 평균 지급액도 증가했다.

건설근로자공제회는 이런 내용을 담은 ‘2025년도 건설근로자공제회 사업연보’를 발간했다고 5일 밝혔다. 사업연보에는 퇴직공제제도 운영 현황과 자산운용, 고용·복지사업 성과, 자체 데이터베이스(DB) 분석을 통한 각종 통계가 담겼다.

사업연보에 따르면 지난해 퇴직공제 적립근로자는 149만명으로 전년(168만명)보다 19만명(11.2%) 감소했다. 반면 퇴직공제금을 지급받은 근로자는 32만4000명으로 전년보다 약 5000명(1.4%) 줄었지만, 지급액은 9403억원으로 8.3% 증가했다. 이에 따라 근로자 1인당 평균 지급액은 289만원으로 전년보다 9.9% 늘었다.

공제회의 복지사업도 확대됐다. 지난해 생활안정대부를 통해 약 8만명의 건설근로자에게 1466억원의 무이자 자금을 지원했다. 단체보험 가입 지원으로는 9만9000명이 147억원 규모의 보장을 받았고, 건강관리 지원사업을 통해 1만4000명에게 35억원 상당의 무료 종합건강검진을 제공했다. 또 결혼·출산 지원금으로 2만여명에게 78억원을 지급했다.

공제회는 지난해 전면 확대된 전자카드제의 안정적인 정착에도 주력했다. 이를 통해 퇴직공제금 누락을 방지하고 임금체불을 억제하는 등 건설근로자의 권익 보호에 기여했다고 설명했다.

‘2025년도 건설근로자공제회 사업연보’는 건설근로자공제회 홈페이지와 홍보센터 자료실에서 누구나 내려받아 이용할 수 있다.