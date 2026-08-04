다대불꽃쇼 선셋비치클럽 청춘海방구역 등 개막일 다대로 1개차로 공영주차장 3곳 통제

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 대표 여름축제 ‘제30회 부산바다축제’가 7일부터 13일까지 다대포해수욕장 일원에서 열린다.

바다축제의 시작을 알리는 축제 첫날 ‘다대 불꽃쇼’는 저녁 8시부터 17분간 바지선 3대로 해상 와이드 불꽃을 연출한다.

백사장 한켠 ‘다대포차’에서는 부산 밤바다를 배경으로 다양한 먹거리를 즐길 수 있다. 2000석 취식공간이 마련되고 포차 무대에서는 8~9일 이틀간 헤이즈 폴킴 웁스 겟츠 밴드기린 톡카펠라 등이 다채로운 장르의 공연을 선보인다.

야간클럽 분위기의 ‘선셋클럽’과 편안한 라운지 ‘선셋펍’으로 구성되는 ‘선셋 비치클럽’은 ▷하우스 DJ 음악 ▷DIY 아로마 테라피·향수, 선셋무브, 미니볼 바레 등 웰니스 체험 ▷헬시푸드존 등 체류형 공간을 제공한다.

부산대, 국립부경대, 동아대, 경성대 등 부산 10개 대학이 참여하는 대학연합캠퍼스 대축제 ‘청춘해[海]방구역(10~11일)’은 대학생들이 기획·운영하는 캠퍼스 포차와 밴드·댄스 동아리 공연, 양홍원·한요한 초청공연을 펼친다.

12일 낙조를 배경으로 어쿠스틱 사운드가 흐르는 자연친화적 공연 ‘다대포 포크락(樂) 콘서트’(자전거 탄 풍경, 김장훈 밴드 출연)가 열리고, 13일 저녁 7시부터는 전 세대가 함께 즐기는 ‘열린바다 열린음악회’(사하구·영도구 구립소년소녀합창단, 주니어콘서트콰이어)가 축제의 대미를 장식한다.

한편, 부산시는 관람객 안전을 위해 개막일인 7일 오후 4시부터 다대로 1개 차로와 인근 공영주차장 3곳을 통제한다. 백사장내 관람인원을 3만5000명으로 제한하고, 인원 초과시 불꽃을 조망할 수 있는 고우니 생태길 등 주변 관람구역으로 안내할 예정이다. 축제 당일 가급적 대중교통을 이용할 것도 당부했다.

전재수 시장은 “30회를 맞이한 부산바다축제에서 다대포 등 서부산의 매력은 물론, 해양기업 유치 등으로 도약하는 ‘청년과 바다의 도시’ 부산의 미래를 함께 느끼기 바란다”면서 “세계인이 다시 찾는 글로벌 해양관광도시 부산을 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.