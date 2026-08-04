외인, 전날 2.8조 순매도 뒤 하루 만에 순매수 전환 이란 긴장 완화·AI 낙관론에 뉴욕 기술주 강세 영향 SK하이닉스 상승 출발 후 하락 반전…삼전도 약세 반도체 대형주 부진에 코스피 상승 탄력 둔화 코스닥은 저가 매수세 유입에 3거래일 연속 상승세

[헤럴드경제=홍태화 기자] 코스피가 4일 간밤 미국 증시 강세에 힘입어 상승 출발했지만 반도체 대형주의 약세에 상승 폭을 반납하며 혼조세를 나타내고 있다.

외국인이 하루 만에 순매수로 돌아서고 이란을 둘러싼 지정학적 긴장 완화와 인공지능(AI) 투자 기대가 투자심리를 뒷받침했지만, SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체주가 약세를 보이면서 지수 상단을 제한했다. 반면 코스닥지수는 저가 매수세가 유입되며 3거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전장보다 93.93포인트(1.50%) 오른 6351.38로 출발했으나 하락 반전했다. 오전 10시 기준 코스피 지수는 1.74% 하락한 6148.83에 거래 중이다.

코스피 시장은 개인과 외국인의 순매수세와 기관의 순매도세가 팽팽하게 맞붙고 있다. 개인과 외국인이 각각 1584억원, 2684억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있으며, 기관은 4459억원 매도 우위다. 외국인은 전날 코스피 시장에서 2조8000억원가량 순매도했는데 하루 만에 ‘사자’로 돌아섰다.

간밤 뉴욕증시 강세와 투자심리 개선이 외국인 수급에도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 뉴욕증시는 기술주 강세가 지속되면서 3대 지수가 일제히 상승했다. 다우존스30산업평균지수가 전장보다 1.32% 올랐으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수도 각각 1.48%, 2.13% 상승했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 취소에 따른 무력 충돌 완화 기대가 번진 데다, AI 투자의 수익성에 대해 월가가 긍정적인 평가를 하며 기술주 투자심리가 개선된 영향이다.

엔비디아(2.93), 마이크로소프트(4.93%) 등이 오르면서 필라델피아반도체지수는 1.06% 상승했다. SK하이닉스 ADR(미국주식예탁증서)은 정규장에서 0.70% 하락했으나 시간 외 거래에서 2.93% 상승했다.

지정학적 긴장 완화에 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전 거래일 대비 5.1% 하락한 배럴당 80.34달러에 마감했다.

전날 미국과 이란 간 긴장 완화와 미국 증시 강세에도 코스피 낙폭이 컸던 만큼 이날에는 일부 저가 매수세도 유입되는 분위기다.

다만 지수를 좌우하는 반도체 대형주가 약세를 보이면서 상승 탄력은 제한되고 있다. 시가총액 상위 종목 중 전날 8% 넘게 폭락했던 SK하이닉스는 상승 출발했다가 하락 반전해 3%대의 하락을 보인다. 삼성전자도 3~4%대의 내림세로 지수 상단을 제한하고 있다.

반면, 코스닥 지수는 전 거래일의 상승세를 이어가는 모습이다. 코스닥지수는 전장보다 10.84포인트(1.47%) 오른 748.19로 출발해 상승 폭을 키우고 있다. 장 중 한때 774.93까지 치솟기도 했다.

앞서 코스닥지수는 지난달 31일 11%대 급등한 데 이어 전날 2.4% 상승했는데, 이날도 3거래일 연속 오름세를 지속 중이다. 기관이 767억원 순매수 중이며, 개인과 외국인은 각각 146억원, 617억원 매도 우위다.