“시민에 큰 실망 안겨 진심으로 사과”

[헤럴드경제=조용직 기자] 프로축구 K리그2 김포FC 구단의 홍경호 대표가 구단 내 80억원대 공금 횡령 사건에 대해 고개를 숙이며 사퇴 의사를 밝혔다.

홍 대표는 3일 구단 공식 SNS에 사과문을 올리고 “공금 횡령 사건으로 시민과 팬 여러분께 큰 충격과 실망을 안겨드려 진심으로 머리 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

그는 “관리·감독 부실에 대한 도의적 책임을 지고 지난달 18일 사직서를 제출했다”며 “사직서는 아직 수리되지 않았지만, 제 마음은 이미 책임을 지는 길을 선택했다”고 했다.

최근 김포FC는 출납 담당 30대 직원 A씨가 대규모 공금을 횡령한 정황이 드러나 경찰 수사를 받고 있다. 김포시 등에 따르면 A씨는 2023년부터 상급자에게 공금을 금융기관 단기 예금에 입금했다고 허위 보고하는 수법으로 회삿돈을 빼돌렸다.

당초 횡령액은 58억 원 규모로 알려졌으나, 최근 시 감사관실의 특별감사 과정에서 25억 원가량의 추가 횡령 정황이 파악돼 총피해액은 83억 원대에 달하는 것으로 추정된다.

김포FC는 지난 2023년 5월 홍경호 GN그룹 회장을 제2대 김포FC 대표로 선임했다.

홍 대표는 “잘못은 반드시 바로잡아야 하지만, 김포FC의 미래까지 멈춰서는 안 된다”며 “앞으로도 관계 기관의 조사와 수사에 끝까지 성실히 협조하겠다”고 덧붙였다.

김포FC 횡령 사건은 지난달 30일 국회 문체위의 대한축구협회 청문회에서 축구계 카르텔의 사례로 지목되며 여론의 뭇매를 맞았다.

김재원 의원(조국혁신당)은 청문회에서 이를 두고 정치적 카르텔이 비리의 온상이라고 쏘아붙였다. 참고인으로 출석한 박동희 기자는 김포FC를 “2100억 원이 들어가는 무허가 백숙집”이라고 비유하면서 “80억 원을 횡령하는 동안 구단주인 시장과 대표이사, 단장 등 아무도 몰랐다”라고 꼬집었다.