마일리지 적립 프로모션 실시 연내 전기차 구매·출고 고객 대상 대한항공 1만 마일리지 지급

[헤럴드경제=서재근 기자] 제네시스가 대한항공과 협업해 전기자동차(EV) 구매 고객에게 대한항공 마일리지를 제공하는 프로모션을 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션은 제네시스 전기차 고객에게 프리미엄 라이프스타일 경험을 제공하고 전동화 브랜드 경험을 확대하기 위해 기획됐다.

프로모션 대상은 ▷G80 전동화 모델 ▷GV70 전동화 모델 ▷GV60 ▷GV60 마그마를 구매하는 개인 및 개인사업자 고객이다. 올해 8월 1일부터 12월 31일까지 계약 및 출고를 완료한 고객에게 대한항공 1만 마일리지를 제공한다.

고객은 차량 계약 또는 출고 시 마일리지 적립 신청서를 작성한 뒤 이벤트 기간 내 차량 출고를 완료하면 된다. 마일리지는 출고일 기준 다음 달 자동 적립된다.

제네시스는 마일리지 적립을 신청한 고객을 대상으로 푸켓과 괌 왕복 항공권을 제공하는 경품 이벤트도 함께 진행한다. 추첨을 통해 ▷인천-푸켓 왕복 항공권(2명, 각 2매) ▷인천-괌 왕복 항공권(2명, 각 2매)을 제공하며, 당첨자는 2027년 2월 중 개별 안내할 예정이다.

제네시스는 고객의 편안하고 품격 있는 이동 경험을 지원하기 위해 공항 이용 고객 대상 프리미엄 서비스도 운영하고 있다.

김포공항에서는 ▷무상 발레파킹 서비스 ▷제네시스 전용 안심 주차 ▷소모품 교체 서비스(엔진오일 세트·에어컨 필터·와이퍼 블레이드 중 선택)를 제공하며, 인천공항에서는 ▷공항 셔틀 서비스 ▷차량 클리닝 서비스 ▷제네시스 전용 안심 주차 ▷소모품 교체 서비스 ▷제네시스 안심점검 서비스를 제공한다.

제네시스 관계자는 “대한항공과의 협업을 통해 제네시스 전기차 고객에게 차별화된 혜택을 제공하게 됐다”라며 “앞으로도 제네시스만의 프리미엄 브랜드 경험을 강화할 수 있는 다양한 고객 프로그램을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

한편, 제네시스는 지난 6월 프랑스 르망 라 사르트 서킷에서 열린 제94회 르망 24시간 하이퍼카 클래스에 처음 출전해 #19 GMR-001 하이퍼카를 완주시키는 데 성공하며 모터스포츠 분야에서도 영향력을 빠르게 넓혀가고 있다.