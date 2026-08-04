무더위쉼터 94곳, 그늘막 139개소, 쿨링포그 9개소 등 폭염 저감시설 운영 재난도우미 운영…폭염 취약계층 온열질환 사전 예방, 돌봄 활동 총력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 최기찬)는 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 구민 안전을 지키기 위한 폭염 종합대책을 추진하고 있다고 밝혔다.

구의 경우 지난달 29일부터 폭염경보가 이어지고 있다.

이에 금천구 폭염대책본부를 운영하며 폭염 대책을 총괄 지휘하고 있다. 주요 대책은 무더위쉼터 운영, 폭염 저감시설 신설, 도로 살수 작업, 폭염 취약계층 돌봄 활동 등이다.

우선 구는 공공청사, 금융시설, 복지관, 경로당 등 94곳을 무더위쉼터로 지정하여 운영하고 있다. 무더위쉼터는 더위를 피해 잠시 휴식을 취할 수 있는 공간으로 냉방기 가동, 음수 지원 등을 통해 시원한 환경을 조성한 것이다. 운영시간은 시설별 상이한 부분이 있으나 대개 평일 9시부터 18시까지다. 폭염특보 발효 시 평일은 9시부터 21시, 공휴일은 9시부터 18시까지 추가로 개방하여 운영한다.

또 일상 속 더위를 줄이기 위해 폭염 저감시설을 신설하여 운영한다. 특히 이번 여름 횡단보도에 파라솔 그늘막 8개소, 공원에 차양형 그늘막 2개소 등을 새로 설치해 그늘막 139개소를 운영하고 있다. 산기슭공원, 금천체육공원과 교량 등 3개소에서 미세한 물안개를 분사해 주변 온도를 낮추는 쿨링포그를 새로 설치해 쿨링포그 9개소로 폭염에 대비하고 있다.

대로변 등에서는 도로 살수 작업을 진행하고 있다. 물청소차를 투입해 최고기온 시간대인 10시부터 16시까지 집중 살수 작업을 벌이고 있다.

어르신, 장애인과 같이 폭염에 취약한 계층을 대상으로 돌봄 활동도 추진한다. 재난도우미 약 380명을 지정하여 폭염 특보 발효 시 폭염취약계층 약 2300명에 상황을 전달하고, 유선·방문활동을 통해 안부를 확인한다. 올해 신설되어 운영 중인 폭염중대경보 발효 시에는 안부 확인을 1일 2회까지 진행하여 취약계층의 온열질환 사전 예방에 힘쓰고 있다.

이와 함께 구는 가스시설 안전점검, 안전숙소 및 주·야간목욕장 운영, 노숙인 순찰활동, 야외근로자 보호활동 등 폭염피해를 막을 수 있는 대책을 추진하고 있다.

최기찬 금천구청장은 “장마 후 폭염경보가 지속되고 있는 가운데, 폭염 종합대책 추진에 총력을 기울이고 있다”며 “구민의 생명과 안전을 최우선으로 생각하며 폭염피해 예방을 위한 선제적이고 신속한 대응에 힘쓰겠다”고 말했다.