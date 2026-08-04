상반기 기업 직접금융 조달실적 발표 기업들 단기금융 시장으로 몰려

[헤럴드경제=김지윤 기자] 기업들이 올 상반기 장기 자본조달(주식·회사채)을 줄이고, 단기 자금시장으로 몰린 것으로 나타났다. 주식·회사채 발행은 1년 새 15% 넘게 쪼그라든 반면, 기업어음(CP)과 단기사채 발행은 68% 증가했다. 고금리 등 불확실한 자금 환경에서 기업들이 장기 부채 대신 단기로 자금을 조달한 것으로 풀이된다.

4일 금융감독원이 발표한 올해 상반기 기업의 직접금융 조달실적에 따르면, 올 상반기 주식·회사채 공모 발행액은 126조5754억원으로 전년 동기 대비 23조3570억원(15.6%) 감소했다.

주식 발행은 2조9786억원으로 1조2551억원(29.6%) 줄었다. 상반기 기업공개(IPO)는 28건으로, 전년 동기(42건) 대비 14건 줄었다.

유가증권시장 IPO는 케이뱅크(2490억원) 단 1건에 불과했고, 코스닥이 27건이었다. 중소형 IPO 위주로 진행된 데다 건수 자체가 줄면서 상반기 IPO는 1조141억원으로 전년 동기(1조4492억원)보다 4351억원(30.0%) 감소했다.

유상증자는 23건, 1조9645억원으로 전년 동기(24건, 2조7846억원)보다 8201억원(29.5%) 줄었다.

지난해 상반기에는 삼성SDI(1조6000억원) 등 1000억원 이상 대형 유상증자가 5건 있었지만, 올 상반기에는 SKC(1조2000억원), 루닛(2115억원) 등 2건에 그치면서 전체 유상증자 금액이 줄었다.

중복상장 규제와 증시 변동성 확대로 IPO ‘대어’들이 상장에 부담을 느낀 것으로 풀이된다.

회사채는 123조5968억원으로 전년 동기(145조6986억원) 대비 22조1018억원(15.2%) 감소했다.

일반회사채가 25조9052억원으로 11조9268억원(31.5%) 급감했고, 자산유동화증권(ABS)도 7조2759억원으로 3조2031억원(30.6%) 줄었다.

금융채는 90조4157억원으로 6조9719억원(7.2%) 감소했다. 세부적으로 금융지주채와 은행채는 각각 3.2%, 0.9% 소폭 증가했으나, 기타금융채가 12% 감소하며 전체 금융채 감소를 이끌었다.

일반회사채 자금 용도를 보면 차환 목적이 18조8721억원(72.9%)으로 대부분을 차지했으며, 운영용도(23.6%)와 시설용도(3.6%)가 뒤를 이었다. 신용등급은 AA 이상 우량물이 19조6050억원으로 전체의 76.9%에 달해 우량물 쏠림 현상이 뚜렷했다. BBB등급 이하 비중은 2.2%에 불과했다. 자금시장의 양극화가 갈수록 심화되는 분위기다.

회사채 잔액은 상반기 말 기준 757조2390억원으로, 작년 상반기 대비 37조246억원(5.1%) 증가했다.

장기물 시장이 위축된 가운데 단기 자금시장은 정반대 흐름을 보였다. 올 상반기 CP·단기사채 발행액은 1272조8483억원으로, 전년 동기(757조7414억원) 대비 515조1069억원(68.0%) 급증했다.

CP 발행은 282조7547억원으로 45조774억원(19.0%) 늘었다. 일반CP, PF-ABCP, 기타ABCP 모두 증가했다. CP 잔액은 241조4883억원으로 작년 상반기 말과 비교해 25조5241억원(11.8%) 늘었다.

단기사채 발행은 990조936억원으로 전년 동기 대비 470조295억원(90.4%) 폭증했다. 일반단기사채가 441조9403억원으로 121.1% 급증하며 증가세를 주도했고, PF-AB단기사채(25.0%)와 기타AB단기사채(11.7%)도 모두 늘었다. 상반기 말 단기사채 잔액은 111조2300억원으로, 전년 상반기 말(79조2670억원)보다 39.2% 증가했다.