12세 남아 20.8%, 12세 여아 39.6%가 접종해 각각 ‘서울시 1위’ 12세 여아 접종률은 전국 평균(16.0%)의 2배 이상 기록... 어르신 독감 예방접종 6년 연속 1위에 이어 ‘예방접종은 도봉구’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 김동욱)가 12세 남아 대상 사람유두종바이러스(HPV) 무료 예방접종 시행 단 2개월 만에 접종률에서 서울시 1위를 달성했다고 밝혔다.

지난 5월 6일부터 기존 12세~17세 여성 청소년 및 18세~26세 저소득층 여성에 한정되었던 사람유두종바이러스 국가 예방접종 지원 대상이 12세 남아까지 넓어진 바 있다.

확대 시행 2개월이 지난 현재, 도봉구 12세 남아 사람유두종바이러스 예방접종률은 20.8%를 기록해 서울시 평균(14.6%)과 전국 평균(17.4%)을 크게 웃돌았다.

도봉구 12세 여성 예방접종률 또한 서울시 평균(13.5%)과 전국 평균(16.0%)의 2배를 각각 훌쩍 뛰어넘는 39.6%로 좋은 실적을 거두고 있다.

12세 남아·여아 접종률 모두 서울시 자치구 중 1위다.

이번 성과는 지속적인 대상자 관리와 적극적인 홍보 활동의 결과로 풀이된다.

특히 지원 대상 확대 초기부터 미접종자를 대상으로 매일 문자를 발송하는 등 지속적인 안내를 실시해 보호자의 관심과 참여를 높인 것이 주효했다.

김동욱 도봉구청장은 “도봉구는 적극적 안내와 홍보를 통해 어르신 독감 예방접종률도 6년 연속 서울시 1위를 달성했을 정도로 구민의 건강 증진과 감염병 예방을 위해 최선을 다하고 있다”며 “청소년 HPV 예방접종에 더욱 박차를 가해 청소년이 건강하게 성장할 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 전했다.

사람유두종바이러스 예방접종은 바이러스 감염으로 발생할 수 있는 자궁경부암·항문암·구인두암·생식기 사마귀 등 다양한 질환을 예방하는 효과가 있으며, 국가예방접종 지원 대상자는 가까운 지정 의료기관에서 무료로 접종받을 수 있다.