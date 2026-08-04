8.1. 구청 대강당서 여름방학 맞아 가족 90여 명 참여한 가족봉사활동 ‘우리동네 히어로 폭염구조대’ 운영...환경미화원·버스기사·학교보안관 등 ‘우리동네 히어로’ 위한 한지 조개부채 제작 및 응원 메시지 작성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“이번 활동이 주변의 소중한 이웃을 돌아보고, 공동체를 더욱 따뜻하게 만드는 계기 되길 바란다”

전성수 서울 서초구청장은 지난 1일 서초구청 2층 대강당에서 가족 등 90여 명이 참여한 가운데 가족봉사활동 ‘우리동네 히어로 폭염구조대’를 진행하면서 한 말이다.

서초구자원봉사센터가 주최한 이번 활동은 여름방학을 맞아 가족이 함께 자원봉사를 체험하며 우리 사회의 다양한 이웃을 돌아보고, 폭염에 취약한 주민들에게 나눔을 실천할 수 있도록 마련한 체험형 자원봉사 프로그램이다.

참여자들은 환경미화원, 버스기사, 학교보안관 등 폭염 속에서도 묵묵히 우리의 일상을 지켜주는 ‘우리동네 히어로’를 생각하며 한지 조개부채를 만들고 응원 메시지를 작성했다. 완성된 부채는 향후 가족들이 직접 지역사회 이웃에게 전달할 예정이다.

특히 이번 활동은 다양한 가족 구성원이 참여해 소통하며 봉사의 즐거움을 경험하는 동시에, 가족과 함께 폭염과 기후약자 등 우리 사회의 문제를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성해 의미를 더했다.

서초구자원봉사센터는 앞으로도 어린이와 청소년을 포함한 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 자원봉사 프로그램을 운영, 일상 속 사회문제를 직접 실천으로 이어갈 수 있는 시민참여형 자원봉사를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

전성수 서초구청장은 “여름방학을 맞아 가족이 함께 봉사활동에 참여하며 의미 있는 추억을 만들 수 있는 좋은 기회가 됐다”며 “이번 활동이 우리 주변의 소중한 이웃을 돌아보고 작은 실천으로 공동체를 더욱 따뜻하게 만드는 계기가 되길 바란다”고 말했다.