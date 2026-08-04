[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 최고위원 후보들은 3일 방송 토론에서 계파전을 펼쳤다.

이날 경기 부천시 OBS 스튜디오에서 열린 토론회에는 본경선에 진출한 최민희·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 후보(기호순) 등 총 8명이 참석했다.

친청계로 분류되는 최민희 후보는 주도권 토론에서 한민수 후보에게 “전당대회 과정에서 자기 정치라는 단어가 많이 나왔는데 정 후보가 정말 자기 정치를 했냐”고 물었다.

이에 한 후보는 “느낌과 감정으로 ‘엇박자’와 ‘자기 정치’라는 표현을 쓰는 것”이라며 “도대체 뭘 하나라도 자기 정치를 했는지 근거를 댔으면 좋겠다”고 답했다.

이에 친명계 박선원 후보는 “대통령의 정책에 대해 사사건건 엇박자나 내고 뒤따르지 않는 것이 반명”이라며 “전당대회 과정에서 ‘정청래 팀’이 단 한 번이라도 대통령을 뒷받침하자고 말하는 것을 들은 적이 없다”고 했다.

서미화 후보는 “집권 여당은 대통령을 배출한 정당으로써 정부의 성과를 함께 나누고 알려 대통령을 뒷받침하는 것이 당연한 책무”라며 “코스피 5000을 달성했을 때 조국혁신당과의 합당을 제안하며 성과가 다 덮였는데 그것을 보고 엇박자라고 한다”고 말했다.

박 후보는 최 후보 딸 축의금 논란을 놓고 “가진 자가 더 많이 누리려고 하기 때문에 우리 당이 기득권으로 비쳐 청년이 떠나는 것”이라며 “축의금 같은 경우에는 일정 금액 이상일 경우 반드시 신고하고 공개해야 한다”고 지적했다.

김영호 후보는 최 후보가 자신을 향해 ‘박쥐’라 칭했다며 “어떻게 동료 의원을 박쥐라고 평가하냐”며 “이게 바로 일베 문화”라고 말했다.