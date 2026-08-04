11월 30일까지 장애인자동차 주차가능 표지가 부착된 차량 155대 차량 안전점검부터 소모품 교체비용까지 최대 10만 원 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 유동균)는 장애인의 안전한 이동을 돕고 차량 관리 부담을 덜기 위해 11월 30일까지 ‘2026년 하반기 장애인자동차 안전점검 지원사업’ 신청을 받는다.

장애인에게 자동차는 병원 진료와 통근·통학, 외출 등 일상생활과 사회활동을 이어가는 주요 이동 수단이다. 그러나 정기적인 차량 점검과 정비에 드는 비용이 부담돼 적절한 시기에 차량을 관리하기 어려운 경우도 있다.

이에 구는 지난해부터 서울특별시자동차전문정비사업조합 마포구지회와 협약을 맺고 장애인자동차 안전점검 지원사업을 추진하고 있다. 지난해에는 총 208대의 장애인 차량을 점검해 안전사고 예방에 힘썼다.

올해도 상반기에 이어 하반기 사업을 추진하며, 총 155대를 선착순으로 지원한다.

지원 대상은 장애인 본인 또는 보호자 명의의 자동차 가운데 장애인자동차 주차가능 표지가 부착된 차량이다. 단, 상반기에 동일한 서비스를 받은 차량은 제외한다.

지원 차량에는 엔진 상태와 연료 누출 여부 등을 살피는 안전점검과 정비 서비스를 1회 제공한다. 전구와 퓨즈, 오일류, 워셔액, 와이퍼 등 소모품 교체 비용은 최대 10만 원까지 지원, 초과 금액은 이용자가 부담한다.

지원을 희망하는 구민은 주소지 동주민센터를 방문해 신청서를 작성하면 된다. 이후 서비스 이용권을 받은 대상자는 마포구 내 협력 정비업체 10곳 중 원하는 곳에 전화로 예약한 뒤 방문하면 된다.

협력 정비업체 등 자세한 사항은 마포구청 장애인복지과 또는 주소지 동주민센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

유동균 마포구청장은 “자동차는 장애인의 일상생활과 사회활동을 이어주는 중요한 이동 수단”이라며 “이 사업이 차량 관리에 대한 경제적 부담을 덜고 안전한 이동을 돕는 지원이 되길 바란다”고 말했다.