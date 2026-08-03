[헤럴드경제=최원혁 기자] 헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 자신을 사칭한 불법 PT 선입금 사기 행위에 대한 주의를 당부했다.

2일 양치승은 자신의 SNS를 통해 “최근 저를 사칭해 개인 PT를 명목으로 선입금을 요구하는 불법적인 사기 행위가 발생하고 있다는 소식을 접했다”며 “저를 믿어주시는 분들이 피해를 입으실까 염려돼 긴급히 글을 올린다”고 밝혔다.

이어 양치승은 “아시다시피 저는 현재 체육관 사업을 잠시 쉬고 있으며 따로 개인 PT 수업을 진행하고 있지 않다”고 알렸다.

그러면서 “체육관 운영 시에도 회원님을 직접 뵙고 대면 상담을 진행하기 전에는 절대 먼저 금전을 요구하거나 받지 않는다”며 “이러한 사칭 계정이나 연락에 절대 속지 마시고 금전 피해를 입지 않도록 각별히 주의해 달라”고 거듭 당부했다.

한편 양치승은 톱스타들의 트레이너로 이름을 알렸으며 각종 예능 프로그램에서 활발히 활동해 왔다. 그러나 지난해 강남구 논현동 체육관의 건물 관리 및 운영권 이전 문제로 약 15억원대의 전세 사기 피해를 보고 헬스장 문을 닫는 아픔을 겪었다. 최근 한 용역업체에 들어가 회사원으로서의 새출발을 알린 바 있다.