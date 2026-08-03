[헤럴드경제=김성훈 기자] 아이돌 그룹 세븐틴의 멤버 승관(본명 부승관)이 팬들을 위해 한 식당에 선결제를 했다는 미담이 퍼진 가운데, 승관이 사실이 아니라고 해명했다.

승관은 최근 팬 소통 플랫폼 라이브 방송 중 “이 이야기를 해야 할 지 정말 많이 고민했다”며 온라인 상에 퍼진 자신 관련 미담을 언급했다.

해당 미담은 승관이 제주도의 한 고깃집에 60만원을 선결제해두고 팬들에게 음료를 제공한다는 내용이다. 승관은 해당 고깃집 운영자와 지인 사이로 알려졌다. 실제 해당 식당을 찾은 일부 팬들이 음료를 받은 사실을 언급하면서 사실처럼 굳어졌다.

그러나 승관은 “그 식당에 선결제를 한 적이 없다”며 “가게가 맛있어서 찾아가는 것을 말리고 싶은 건 아니지만 하지 않은 일이 미담처럼 퍼지는 건 원하지 않는다”며 소문을 부인했다.

또 “이 일로 인해 (고깃집을 운영하는) 지인과는 현재 연락을 끊었다”며 “팬들이 피해를 보는 일은 용납할 수 없다. 그래서 연락을 끊게 됐다”고 설명했다.

승관은 “앞으로 길에서 우연히 만나 식삿값을 대신 계산해주는 일이 있더라도 따로 선결제를 해두는 일은 없을 거다”라며 “혹시 저를 사칭하거나 비슷한 피해를 입었다면 회사로 메일을 보내달라”고 밝혔다.

또 자신의 지인을 가장해 콘서트 티켓을 구해주겠다는 이야기도 믿지 말라고 당부했다.

승관이 ‘선결제 미담’을 부인하면서 식당 홍보를 위한 자작극 아니었냐는 추측이 제기되고 있다. 식당 리뷰만 써도 받을 수 있는 저렴한 음료를 마치 아이돌이 사주는 것처럼 꾸며 손님을 끌려는 것이라는 추측이다.