함익병 의사, 여에스더에 “정말 심각하다”…예상치 못한 진단

[헤럴드경제=민성기 기자] 우울증으로 오랜 시간 힘든 시간을 보냈던 의사 겸 사업가 여에스더가 이번에는 의사 함익병으로부터 예상치 못한 진단을 받았다. 28일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 말미에는 여에스더·홍혜걸 부부가 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 앞서 여에스더는 우울증으로 오랜 시간 치료를 받아왔으며, 최근 5년간 이어온 제주와 서울의 별거 생활을 끝내고 홍혜걸과 다시 함께 살기 시작했다. 예고편 속 여에스더는 운동기구로 운동을 하고 직접 요리를 하는 등 이전보다 한층 활기찬 모습을 보였다. 이를 지켜본 홍혜걸은 “좋아졌다는 안도감이 든다. 지금 정도만이라도 오손도손 살았으면 좋겠다”고 말하며 미소를 지었다. 하지만 두 사람은 촌철살인 화법으로 유명한 의사 함익병을 만나 예상치 못한 진단을 듣게 됐다. 함익병은 여에스더를 향해 “정말 심각하다”고 말했고, 여에스더가 “정신과 약은 이미 먹고 있는데”라고 하자 “그것과는 별개 문제다. 약으로 모든 걸 고칠 수는