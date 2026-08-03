[헤럴드경제=임세준 기자] 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 잎에서 열린 강제순환 인사반대 등 경찰 근무환경 개선 위한 공동투쟁위원회 출정식에서 전국경찰단위직협회장단 관계자들이 삭발식을 하고 있다.


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