생활뷰티 패키징 중심 포트폴리오 재편…영업익·순이익 ‘결실’

[헤럴드경제=정찬수 기자] 선앤엘(SUN&L)이 생활용품 패키징 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하면서 2분기 실적이 흑자로 전환됐다.

선앤엘은 잠정실적 공시를 통해 2026년 2분기 별도재무제표 기준 매출액은 전 분기 대비 3.7% 증가한 277억원을 기록했다고 3일 밝혔다. 영업이익은 9억원으로 전 분기 및 전년 동기 대비 흑자 전환했다.

2분기 잠정 당기순이익은 108억원으로 흑자 전환했다. 올해 상반기 누계 당기순이익은 69억원으로 집계됐다. 선앤엘은 포항 임야 등 일부 보유 자산 매각이 완료되면서 처분이익이 이번 실적에 반영됐다고 설명했다.

실적 반등의 핵심 배경은 ‘생활뷰티’ 사업부문이다. 해당 부문은 상반기 누적 매출액 300억원, 영업이익 16억원을 기록했다. 기존 사업 구조에서 뷰티·생활용품 패키징 중심의 산업으로 포트폴리오를 성공적으로 재편한 결과다.

회사 관계자는 “뉴질랜드 법인(SLNZ) 청산 등 과거 사업 엑시트(Exit)와 뷰티 패키징 중심의 신사업 집중 전략이 맞물리면서 체질 개선 효과가 실적으로 나타나고 있다”면서 “하반기에도 뷰티·생활용품 패키징 시장에서의 경쟁력을 강화해 외형 성장과 수익성 개선을 함께 이뤄낼 것”이라고 설명했다.

한편 이번 2분기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 별도재무제표 기준이다. 외부감사인의 회계검토 결과에 따라 일부 변경될 수 있다.