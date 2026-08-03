- 산림청, 2026년 하반기 ‘산림테마 지역축제 전국지도’ 발간

[헤럴드경제= 이권형기자] 이제, 숲·임산물·꽃 등 산림과 관련된 주제로 개최되는 지역별 축제를 한눈에 볼 수 있다.

산림청은 2026년 하반기 눈여겨 볼수 있는 유니크한 ‘산림테마 지역축제 전국지도’를 발간했다고 3일 밝혔다.

올해 말까지 산림과 관련된 테마로 개최되는 전국 지역축제는 모두 136개이며, 충청남도 서천군 ‘장항 맥문동 꽃축제’, 9월 강원특별자치도 횡성군 ‘더덕 축제’, 10월 경상북도 경산시 ‘대추축제’, 11월 전남광주통합특별시 강진군 ‘강진만 춤추는 갈대축제’ 등이 개최될 예정이다.

특히 대한민국 제2호로 지정된 울산광역시 태화강 국가정원에서는 생태･대나무･계절･수생･참여･무궁화 등 6개 주제로 20개 이상의 다채로운 테마정원을 배경으로 한 가을축제(2026.10.30.~11.1.)가 예정돼 있어 관심을 모으고 있다.

‘2026년 하반기 산림테마 지역축제 전국지도’에 대한 자세한 사항은 산림청 누리집에서 확인할 수 있다.

산림청 장민영 산림휴양치유과장은 “무더위에 지친 많은 국민들이 산림테마 지역축제를 찾아 몸과 마음을 달래길 기대한다”며 “산촌 지역민들에게는 경제 활성화의 계기가 될 수 있길 바란다”고 말했다.