- 점심 먹으며 참여하는 AI 실습교육 프로그램운영…최신 AI 활용 꿀팁 소개도

[헤럴드경제= 이권형기자] 코레일에서는 매주 수요일마다 점심을 먹으며 참여하는 AI 실습교육 프로그램운영이 운영된다.

한국철도공사는 직원들의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위해 참여형 실습 교육인 ‘AI출발신호’를 운영한다고 3일 밝혔다.

‘AI출발신호’는 매주 수요일 코레일 본사에서 점심시간 30분을 활용해 문제풀이 방식으로 진행하는 AI 교육 프로그램이다.

직원 20명을 모집해 간단한 점심을 제공하고, AI 도구를 활용해 철도 현장에서 발생할 수 있는 현안을 풀어본 뒤 접근 방식을 서로 공유해 효과적인 AI 활용법을 함께 익힌다.

본사 AI 실무자가 우수 프롬프트를 추천하고, 최신 AI 활용 방법을 소개하는 ‘홍샘의 3분 꿀팁’ 코너도 함께 마련했다.

한편, 지난달 29일 진행된 1회차 수업은 20명 모집에 200명 넘는 인원이 신청해, 최신 AI 기술 습득에 대한 직원들의 관심과 열의를 확인할 수 있었다.

코레일 윤재훈 AI전략본부장은 “코레일이 인공지능을 가장 잘 활용하는 공기업이 되도록 AI 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.