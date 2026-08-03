- 철도 용품 표준규격 정보 한 눈에…분야별 정보 통합, 규격 검색~제·개정 정보까지 원스톱

[헤럴드경제= 이권형기자] 철도용품에 적용되는 분야별 통합규격 등을 원스톱으로 확인 할수 있는 검색서비스가 개시됐다.

국가철도공단은 철도 용품에 적용되는 표준규격(KRSA) 관련 정보를 누구나 쉽고 편리하게 한 준에 확인할 수 있도록 공단 홈페이지에 ‘KR표준규격’ 통합메뉴를 개설했다고 3일 밝혔다.

공단 표준규격(KRSA)은 한국철도기술연구원이 관리하는 한국철도표준규격(KRS) 외에 자체적으로 제정·관리하는 철도 용품의 표준규격으로 그동안 관련 정보가 공단 홈페이지 내 여러 메뉴에 흩어져 있어 협력사 등 이용자가 표준규격 현황과 규정, 절차 등을 한 번에 찾는 데 어려움이 있었다.

공단은 이러한 불편을 해소키 위해 표준규격 관련 정보를 하나의 창구에서 확인할 수 있는 ‘KR표준규격’ 메뉴를 구축해 원스톱 서비스를 제공한다.

새롭게 문을 연 ‘KR표준규격’ 통합메뉴에서는 노반궤도·전철전력 등 분야별 표준규격 300여 개의 현황을 검색·열람·다운로드하고 표준규격의 관리 근거와 제·개정 절차 등 관련 정보를 확인할 수 있어 이용자의 접근성과 이해도가 한층 높아질 것이란 기대다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “이번 통합메뉴 개설로 그동안 여러 곳에 나뉘어 있던 표준규격 정보를 누구나 쉽게 찾아볼 수 있도록 했다”며 “앞으로도 체계적이고 효율적인 표준규격 관리와 이용자 중심 서비스 개선으로 철도 용품의 품질향상에 힘쓰겠다”고 밝혔다.