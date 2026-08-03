원유운반선 2척 2680억원 수주 상선 누적 34척, 58억달러

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업이 올해 상선 부문 수주 목표를 조기에 달성했다.

삼성중공업은 유럽 지역 선사로부터 원유운반선 2척을 2680억원에 수주했다고 3일 공시했다. 이 선박은 2029년 8월까지 인도될 계획이다.

삼성중공업 상선 부문의 올해 누적 수주 실적은 34척, 58억달러이다. 수주 목표 57억달러의 102%를 기록했다. 선종 별로는 ▷액화천연가스(LNG)운반선 14척(LNG-FSRU 1척 포함) ▷에탄운반선 2척 ▷가스운반선 4척 ▷컨테이너운반선 2척 ▷원유운반선 12척 등이다.

해양 부문 FLNG 2기 등을 포함한 올해 전체 누적 수주 실적은 총 102억달러로 연간 수주목표 139억 달러의 73%이다.

삼성중공업 관계자는 “LNG운반선, 원유운반선 등을 중심으로 발주세가 지속되고 있는 가운데 올해 상선 부문은 수주 가이던스를 조기에 달성하며 순항하고 있다”고 설명했다. 이어 “향후 수익성 중심 선별 수주에 더욱 집중하고 글로벌 오퍼레이션 등을 통해 수요 변화에 유연하게 대응할 계획”이라고 강조했다.

한편, 삼성중공업의 올해 2분기 연결기준 영업이익은 3250억원으로 전년 동기 대비 58.7% 증가했다. 매출은 20.4% 늘어난 3조2307억원을 달성했다.