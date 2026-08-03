현대차, 8만9427대…전년 대비 3.7% 증가 기아, 7만5857대…전년 대비 6.7% 증가 양사 모두 7월 기준 역대 최다 판매 하이브리드 판매 52% ‘껑충’

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차와 기아가 미국 시장에서 하이브리드차 판매 호조세에 힘입어 7월 기준 역대 최다 판매를 기록했다.

현대차·기아는 지난 7월 미국에서 총 16만5284대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 지난해 같은 달보다 5.0% 늘어난 수치다.

현대차와 기아 모두 7월 기준 역대 최다 판매 기록을 세웠다. 브랜드별로 보면, 현대차(제네시스 포함)는 8만9427대로 같은 기간 3.7% 늘었고, 기아는 7만5857대로 6.7% 증가했다. 제네시스는 전년 대비 3.9% 늘어난 6947대가 팔렸다.

현대차는 엘란트라 판매가 38.5% 늘어난 1만7115대를 기록했으며, 투싼은 1만9714대로 20.2% 늘었다. 싼타페는 1만3373대 팔렸다.

기아는 RV(레저용 차량)이 실적을 견인했다. 스포티지가 1만6083대로 11.7% 증가했으며, 텔루라이드는 1만1816대로 13.5%, 카니발은 7279대로 22.8% 각각 늘었다. K4 판매량은 1만2094대다.

제네시스는 GV70이 전년 대비 3.9% 늘어난 2985대(+3.9%), GV80이 9.6% 증가한 2372대가 팔리며 실적을 견인했다.

특히, 지난달 하이브리드 차량 판매량 호조세가 두드러졌다. 현대차·기아 하이브리드차는 4만3727대로 52.2% 급증했다. 현대차는 2만2천733대로 35%, 기아는 2만994대로 76.6% 증가했다.

다만, 전기차는 세액공제 종료 영향으로 판매 대수가 전년 대비 40.5% 줄어든 7210대(현대차는 4545대, 기아 2665대)를 기록했다.

미국 내 현대차·기아의 친환경차 판매 비중은 30.8%다.

한편, 현대차·기아가 올해 상반기 유럽에서 전기차 판매 10만대를 훌쩍 넘기며 반기 기준 역대 최대 실적을 갈아치웠다.

2일 현대차·기아에 따르면 현대차·기아는 상반기 유럽에서 전기차 13만1032대를 팔았다. 이는 종전 반기 최고 기록인 지난해 하반기 9만2천365대보다 41.8% 늘어난 수치로, 올해 연간 전기차 판매 20만대 달성 가능성도 높아졌다.