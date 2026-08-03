더마 전용 매대 전국 650개 매장까지 확대 6월 매출, 4월比 260%↑…70%가 외국인

[헤럴드경제=김진 기자] CJ올리브영은 국내 제약사들과 함께 선보인 ‘어드밴스드 더마’ 전용 매대를 전국 650개 매장으로 확대한다고 3일 밝혔다. 관련 체험형 콘텐츠도 강화하며 K-더마 시장 확장에 속도를 낸다는 방침이다.

어드밴스드 더마 카테고리는 지난 3월 말 론칭 이후 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난 6월 매출은 론칭 직후인 4월 대비 260% 이상 증가했다. 매출의 약 70%는 외국인 고객에서 발생했다. 뷰티 맨션 성수에 도입된 특화 체험 서비스인 ‘어드밴스드 더마 뷰티 컨설팅’은 이용객의 80% 이상을 외국인이 차지한다.

올리브영은 글로벌 관광상권 매장을 중심으로 직원 대상 어드밴스 더마 교육을 진행하고 있다. 여기에 다양한 프로모션과 체험 요소를 더해 고객 접근성을 높였다.

오프라인 매장에서는 최대 규모의 글로벌 특화 매장인 센트럴 명동 타운 개점과 동시에 어드밴스드 더마를 론칭하고 전용 매대를 도입했다. 이후 글로벌 관광 상권과 미용 수요가 높은 지역을 중심으로 매대를 확장했다. 현재 전체 매장의 절반가량인 650개 매장에서 전용 매대를 운영 중이다.

오는 9월 30일까지 올리브영N 성수에서는 동국제약·동아제약·리쥬덱스 등 대표 브랜드의 제품 16종을 체험할 수 있는 팝업스토어가 열린다. 셀프 피부 측정 기기 ‘스킨스캔’을 통한 피부 측정과 맞춤형 상품 추천부터 방문∙구매 고객 대상 샘플 증정 이벤트 등을 진행한다.

올리브영 글로벌몰에서도 관련 상품을 소개하며 외국인 고객과 접점을 넓히고 있다. 글로벌몰에서는 관련 상품을 한데 모아 할인된 가격으로 선보이는 기획전을 운영 중이다.

올리브영은 운영 매장을 순차적으로 확대하는 한편, 참여 제약사를 확대하고 상품군도 다변화할 예정이다. 올리브영 관계자는 “앞으로도 고객의 다양한 피부 고민과 라이프스타일에 맞춘 카테고리를 지속 선보이는 등 K-뷰티 성장을 위한 다양한 시도를 이어가겠다”고 말했다.