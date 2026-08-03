8월 1일 인천국제공항서 도입 기념식 개최 미주 노선 취항 준비 본격화

[헤럴드경제=서재근 기자] 파라타항공이 다섯 번째 항공기인 A330-200(HL8768) 도입을 기념해 지난 1일 인천국제공항에서 임직원들과 함께 기념행사를 진행했다고 3일 밝혔다.

행사에는 윤철민 대표이사를 비롯한 임직원들이 참석해 5호기 도입을 축하하고 안전운항 의지를 다졌다.

이번에 도입된 5호기는 지난 24일 국내에 도착한 A330-200 기종으로, 비즈니스 스마트 클래스 18석과 이코노미 클래스 242석 등 총 260석 규모로 구성됐다. 중·장거리 운항에 적합한 광동체 기종으로, 향후 국제선 운항 안정성을 높이는 것은 물론 내년 상반기를 목표로 추진 중인 미주 노선 취항 준비에도 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

파라타항공은 지난해 운항을 시작한 이후 일본과 베트남 등 국제선 네트워크를 지속 확대해 왔으며, 최근 삿포로와 하노이 노선까지 취항하며 운항 범위를 넓혔다.

장거리 노선 경쟁력 강화를 위한 기내 와이파이 서비스 도입도 추진중이다. 저궤도 위성통신 기반의 인터넷 서비스를 적용해 스타링크와 동일한 방식으로 속도와 안정성을 확보하고, 웹서핑과 메신저는 물론 영상 스트리밍까지 가능한 기내 인터넷 환경을 제공할 계획이다.

윤철민 파라타항공 대표이사는 “5호기 도입은 단순히 항공기 한 대가 늘어난 것을 넘어 파라타항공이 더 넓은 하늘로 도약하기 위한 중요한 이정표”라며 “안전을 최우선으로 고객에게 신뢰받는 항공사가 되는 것은 물론, 내년 상반기 미주 노선 취항을 차질 없이 준비해 대한민국을 대표하는 새로운 항공사로 성장해 나가겠다”고 말했다.

한편, 파라타항공은 상반기 일본과 동남아 주요 국제선에서 약 4678톤의 화물을 수송하며 화물사업 기반을 꾸준히 확대하고 있다. 특히, 2분기에는 전 분기보다 39.3% 늘어난 2723톤을 기록했다.

파라타항공의 올해 1월부터 6월까지 노선별 화물 수송실적을 분석한 결과 ▷인천~나리타 노선에서 3032톤 ▷인천~다낭 노선 1523톤 ▷인천~오사카 노선 123톤을 각각 운송한 것으로 집계됐다.