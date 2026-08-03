제주퓨어워터 1.5ℓ 생수 긴급 지원 8월 1일 화물기로 수송

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공이 일본 구마모토현 지진으로 피해를 입은 이재민들을 위한 긴급 구호물품 지원에 팔을 걷어붙였다.

대한항공은 구마모토현 이재민들에게 제공할 제주퓨어워터 1000박스를 지원했다고 3일 밝혔다. 지원 규모는 1.5ℓ 생수 총 1만2000병이다.

긴급 구호물품은 지난 1일 오후 인천발 기타큐슈행 KE557편 화물기로 수송됐다. 기타큐슈 공항에서 구마모토현 지진 피해 지역까지 육로로 전달돼 이재민들의 식수로 사용된다.

앞서 지난달 28일 구마모토현에서 규모 7.1 강진이 발생해 사망자 수십 명을 포함한 사상자와 이재민이 대거 발생했다. 여기에 폭염까지 겹쳐 현장의 어려움을 더하고 있다.

대한항공은 글로벌 사회의 일원으로서 책임을 다하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하기 위해 국내외에서 발생한 지진, 홍수 등 재난 지역에 긴급 구호물품을 무상 지원하고 있다.

한편, 대한항공은 지난달 아시아나항공과 12월 ‘통합 대한항공’ 출범을 앞두고 교육기부 활동의 일환으로 한양대 사범대학 부속중학교에서 1학년생 약 140명을 대상으로 항공 진로 특강을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.